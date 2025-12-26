Para cerrar el año con calma y arrancar el verano sin apuros, Celeste Cid y Santiago Korovsky eligieron un destino que mezcla tranquilidad, aire puro y paisajes que invitan a bajar un cambio. La pareja viajó a El Bolsón y, desde allí, empezó a mostrar en redes pequeñas postales de sus días: caminatas, naturaleza a pleno y esa sensación de desconexión que solo ofrece el sur.

En su perfil, Celeste compartió un álbum que captura la esencia del lugar: arboledas inmensas, montañas que parecen infinitas y cielos abiertos que cambian de color a lo largo del día. En varias fotos se los ve juntos, relajados, sonriendo y disfrutando con amigos, en un clima que combina descanso y complicidad. El impacto del paisaje fue tan fuerte que ella lo resumió en una frase breve y directa: “Hay que venir, confirmo”.

Entre las imágenes, también se colaron detalles íntimos que cuentan el viaje desde otro ángulo. Hubo momentos de lectura, fotos en la cabaña y hasta una escena en la que Celeste aparece tirada en el piso, completamente en paz, dejando claro que este viaje no fue solo turismo, sino también un espacio para frenar y recargar energía. Korovsky, fiel a su estilo, sumó fotos con filtros y guiños creativos, esas postales “psicodélicas” que él mismo bautizó así y que le ponen humor al recorrido.

Los paisajes del sur funcionaron como escenario ideal para la pareja, que alternó caminatas, charlas y tiempo compartido con amigos. Sin poses forzadas ni grandes producciones, las publicaciones transmiten algo simple: ganas de estar tranquilos, de caminar sin apuro y de disfrutar de lo cotidiano rodeados de naturaleza.

La complicidad entre ellos ya se había visto en otras ocasiones públicas, incluso en eventos donde suelen reinar las formalidades. En su momento, Korovsky bromeó sobre lo incómodo que le resultan las alfombras rojas y escribió: “No sé qué hacer con mi cuerpo y mi cara en las alfombras rojas, pero @mcelestia por suerte se roba todas las miradas”, dejando en claro que el humor también es parte del vínculo.

Este viaje a El Bolsón llega en un momento donde ambos parecen priorizar el disfrute, la calma y el contacto con la naturaleza. Entre paisajes de ensueño, lecturas, fotos divertidas y silencios elegidos, Celeste Cid y Santiago Korovsky encontraron en el sur un refugio para cerrar el año lejos del ruido, acompañados, conectados y con el foco puesto en lo simple.