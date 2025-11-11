Celeste Cid y Santiago Korovsky suelen mostrar su costado más cotidiano lejos de los flashes, pero esta vez lo que compartieron superó cualquier historia romántica. La pareja se topó con un inesperado animal en medio de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que captaron con su teléfono un momento impensado.

Mientras caminaban por una calle porteña, la pareja se topó con algo totalmente fuera de lo común. Entre los autos estacionados y caminando por la vereda apareció una familia de comadrejas, que de inmediato captó la atención de los dos actores. Celeste Cid, fascinada, sacó el celular y empezó a filmar la escena que luego subiría a sus redes con una mezcla de sorpresa y ternura.

En las imágenes se la escucha reír mientras comenta lo que ve, sin poder creerlo. Santiago Korovsky acompaña detrás de cámara, intentando seguirles el paso a los animales que cruzaban con calma el asfalto como si nada. “No lo puedo creer”, se la escucha decir entre risas, mientras los marsupiales desaparecen ingresando a una casa.

El video se volvió viral en cuestión de horas. Es que encontrarse a este animal en plena Ciudad de Buenos Aires no es para nada común. Para colmo, ambos lograron grabar ese momento y sabían que simplemente debían dejarlos seguir su curso sin molestarlos, ya que son inofensivos.

Al ver este video en las redes sociales de la pareja, los seguidores de ambos no tardaron en recordar una escena histórica de los Simpsons que tiene a Homero como protagonista con su histórica frase: “A la grande le puse Kuka”. En este contexto, el mismo Santiago Korovsky compartió algunos de esos comentarios con humor, demostrando que sigue disfrutando del ida y vuelta con su público.

Por su parte, Celeste Cid dejó el clip en sus historias con un emoji de corazón y sin más explicación. A veces, una imagen basta para decirlo todo. Y en este caso, la suya no solo mostró un encuentro familiar de estos animales, sino que también lo lindo de toparse con esta ternura en medio del caos porteño que pocas veces permite disfrutar de la naturaleza.