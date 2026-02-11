Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos aumentaron hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias tras la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, mientras que, previo al evento, ya había crecido un 89% el tráfico por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 búsquedas y en los días siguientes al show se disparó aún más.

Según un informe, Bad Bunny no sólo protagonizó uno de los shows más comentados del evento deportivo más visto del planeta, sino que se convirtió en el primer artista hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo, mientras que millones de espectadores escucharon español en prime time, sin traducciones ni concesiones y, para muchos, fue el primer contacto real con el idioma a esa escala.

Los datos se desprenden de un estudio de una plataforma global de aprendizaje y, lo que comenzó como un espectáculo musical, se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural y educativo, ya que, de acuerdo con el estudio, este impulso podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un aumento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.

El show, que fue bautizado en redes como “Benitobowl”, estuvo cargado de símbolos culturales: campos de caña de azúcar, mesas de dominó, instrumentos tradicionales puertorriqueños y escenas de la vida cotidiana.