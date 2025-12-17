El conflicto por los 15 años de Allegra Cubero sumó un nuevo y picante capítulo que volvió a enfrentar públicamente a Mica Viciconte y Nicole Neumann. Lo que comenzó como una diferencia de organización entre los padres terminó escalando en declaraciones cruzadas, reproches y acusaciones sobre quién expone más a las hijas en medio de la interna familiar.

En un primer momento, se había establecido que Fabián Cubero sería el encargado de organizar la fiesta, mientras que Nicole Neumann celebraría la fecha con un viaje junto a su hija. Sin embargo, en los últimos días la modelo aseguró que Allegra le había pedido que estuviera presente en el festejo y que esa posibilidad fue rechazada por el padre. A partir de ese punto, Nicole decidió avanzar con su propio evento, decisión que reavivó una tensión que parecía contenida.

Tras las declaraciones públicas de la modelo, quien incluso hizo un mea culpa por haber expuesto conflictos familiares en el pasado, la respuesta del entorno de Fabián Cubero no tardó en llegar. Tanto el exfutbolista como Mica Viciconte manifestaron su malestar por lo que consideran una reiteración de viejas polémicas que vuelven a colocar a las hijas en el centro de la escena mediática.

En ese contexto, la ex Combate fue especialmente filosa al referirse a las palabras de la modelo. “Me extraña que diga eso porque si no quiere llamar la atención ni exponer a las nenas, la que lo está haciendo es ella”, lanzó sin rodeos en diálogo con A la Tarde, dejando en claro su postura frente al accionar de Nicole Neumann.

Lejos de bajar el tono, Mica Viciconte reforzó su posición y marcó una línea divisoria entre ambas partes. “Que hable todo lo que quiera, nosotros nos mantenemos al margen de toda esta situación”, aseguró, alineándose nuevamente con Fabián Cubero y respaldando la decisión que tomaron respecto al cumpleaños de 15. En ese sentido, fue tajante al remarcar: “Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir”.

La pareja de Cubero también recordó otros conflictos previos que, según ella, no se respetaron y terminaron afectando a toda la familia. “Seguimos esperando que el juzgado actúe, pero ya no nos sorprende nada. Repercutió todo esto en la familia porque mi hijo no tuvo sus vacaciones con sus hermanas, pero ya estoy más allá del bien y del mal”, expresó, evidenciando el desgaste emocional acumulado.

Consultada por la posibilidad de que Allegra tenga dos festejos, Mica Viciconte respondió con ironía y sin intención de competir. “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños, es raro. Yo no voy a competir con nadie, si quiere hacer dos o tres cumpleaños, que los haga, si quiere decir lo que quiera, está todo bien”, dijo entre risas.

Finalmente, Mica Viciconte dejó una frase que terminó de sellar su postura frente a Nicole Neumann y la interna que arrastran desde hace años. “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir, me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”, cerró, marcando que, al menos de su lado, el límite está puesto en proteger a las nenas del conflicto adulto.