La presencia de Javier Milei en el espectáculo que Fátima Flórez presentó en Mar del Plata generó un fuerte impacto tanto en el público como en el mundo del espectáculo. Tras esa noche cargada de emociones, la humorista visitó La mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por eltrece, donde se animó a contar detalles inéditos de lo que vivió junto al Presidente.

En diálogo con Moria Casán, Fátima Flórez describió el clima que se respiró durante la función y cómo se dio la participación de Javier Milei en el show. “Estoy movilizada. Fue una energía muy fuerte, como la de un estadio de fútbol. Era algo que te elevaba”, aseguró, dejando en claro que la noche tuvo un condimento especial tanto arriba como abajo del escenario.

La conductora no dudó en ir al hueso y le preguntó si todavía sentía algo por Javier Milei. Sin esquivar el tema, Fátima Flórez fue sincera: recordó que fueron pareja en 2023 y que la relación terminó en 2024, pero destacó que entre ellos quedó un lazo profundo. “No fue una calentura, hubo charlas, pensamientos y un vínculo poco convencional”, explicó.

Fiel a su estilo picante, Moria Casán insistió varias veces sobre si habían pasado la noche juntos luego del espectáculo. Lejos de confirmar o desmentir, Fátima Flórez apeló al humor, las imitaciones y las risas para esquivar la respuesta y mantener el misterio que rodea su vínculo con Javier Milei.

Durante la charla, la actriz también se permitió viajar al pasado y recordar momentos clave de la relación. Reveló que el primer abrazo que se dieron duró 45 minutos y ocurrió en su casa. “Nuestros abrazos son fuertes, parecen un viaje en el tiempo”, confesó, dando cuenta de la intensidad emocional que los unió.

Otro de los temas que salió a la luz fue su separación de Norberto Marcos. Fátima Flórez aseguró que el final de esa relación fue liberador y marcó un antes y un después en su vida. “Empecé a pensar distinto, nació otra Fátima”, sostuvo, visiblemente convencida de su transformación personal.

Más adelante, María Fernanda Callejón le preguntó qué le había dicho Javier Milei al oído durante la función. La respuesta fue reveladora: “Me dijo que era muy feliz, extremadamente feliz. Fue como un cuento de hadas”, relató, reforzando la química que se vio sobre el escenario.

Finalmente, Fátima Flórez se quebró cuando Moria Casán le consultó por la última vez que había llorado. Contó que fue de madrugada, tras el show con Javier Milei, producto del cansancio y la presión. “Siento que estoy muy observada”, confesó, mostrando su costado más vulnerable.