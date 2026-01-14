El conflicto que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó una nueva voz que terminó de tensar el escenario. Luego de la difusión de audios del actor hablando de manera provocadora y burlona, el foco dejó de estar solo en la pareja y se desplazó hacia el círculo íntimo de la actriz. Allí apareció Leticia Siciliani, quien no dudó en marcar posición.

La polémica se desató cuando comenzaron a circular grabaciones de Luciano Castro expresándose con un tono caricaturesco, un material que rápidamente se viralizó y generó rechazo. El impacto fue inmediato, no solo por el contenido de los audios, sino porque se dieron en un contexto de exposición pública que incomodó incluso a quienes suelen manejar su vida privada con cautela.

Consultada al respecto en una nota televisiva, Leticia Siciliani no intentó suavizar su postura. Su reacción fue directa y sin filtro. “Pienso que es un pelot… y varias cosas más. No me gusta escuchar eso”, lanzó, dejando en claro que el material difundido le resultó desagradable y difícil de digerir, más aún por el lugar que ocupa su hermana en la escena pública.

El intercambio subió de tono cuando el cronista le mencionó que Luciano Castro se había hecho cargo del error y que incluso se definía a sí mismo como “un meme viviente”. La respuesta de Leticia fue una carcajada irónica, especialmente cuando se mencionó que Griselda Siciliani estaba muy molesta. “Estará enojada, ja, ja…”, dijo, como quien no necesita demasiadas explicaciones para entender la reacción de su hermana.

Aun así, Leticia Siciliani marcó un límite claro respecto de la intimidad familiar. “Obvio que hablo. Ella ya habló también y es bastante escueta con su intimidad, entonces yo no voy a hablar de la intimidad de ella”, aclaró, diferenciando su opinión personal de cualquier detalle privado que no le corresponde exponer.

Con un tono más reflexivo, se detuvo en el efecto que este tipo de situaciones puede generar, incluso cuando existen acuerdos de pareja. “No sé si es que a Griselda le dolió, pero obviamente que no te gusta. Tengas la relación, libertades y los acuerdos que tengas con tu pareja, me parece que a nadie le gustaría escuchar un audio así”, sostuvo, ampliando el foco más allá del caso puntual.

Para Leticia Siciliani, el problema no pasa solo por el contenido, sino por la exposición. “Sobre todo por lo mediático, porque Gris es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma y esas cosas no forman parte de su vida pública. Entonces, entiendo que es un dolor de ovarios”, afirmó, remarcando el contraste entre la forma en que su hermana se muestra y el escándalo que la rodeó.

En ese sentido, dejó en claro que su prioridad es el bienestar de Griselda Siciliani, más allá de nombres propios. “Para mí la pareja ideal es la que la haga plenamente feliz. Yo creo que la estaba haciendo feliz. Porque ahora estarán pensando sus cosas. Cualquier persona que le haga mal a mi hermana, a mí me hace mal”, sentenció, sin disimular su involucramiento emocional.

Antes de cerrar, Leticia Siciliani volvió a apuntar contra Luciano Castro y cuestionó el manejo público de la situación. “Mi hermana habló porque es para mí una mujer valiente y sobre todo muy segura de sí. Y te repito, y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí el que tenía que hablar primero era Luciano”, concluyó.