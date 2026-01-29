El fuego volvió a avanzar en el sur y la Patagonia otra vez quedó en vilo. En medio de la reactivación de focos en distintas zonas de Chubut, el tema se coló en la conversación pública con una fuerza que desbordó lo ambiental para transformarse en angustia colectiva. En ese contexto, apareció de forma inesperada la figura de Wanda Nara, quien decidió correrse del ruido habitual y hablar desde otro lugar.

Wanda Nara eligió abandonar el silencio y pronunciarse por primera vez sobre lo que está ocurriendo. Sin declaraciones extensas ni discursos elaborados, compartió en sus redes un video que expone de manera cruda el trabajo de los bomberos frente a las llamas. La escena, breve pero intensa, alcanzó para instalar el tema ante millones de personas.

El gesto no fue casual. Acostumbrada a usar sus plataformas para mostrar su día a día, esta vez la conductora optó por amplificar una situación que excede cualquier agenda personal. En un momento donde la Patagonia atraviesa horas críticas, el posteo funcionó como una forma de visibilización y de pedido implícito de atención.

Sobre las imágenes del incendio, la empresaria escribió apenas una palabra: “Nuestra”. Esto lo acompañó con el emoji de la bandera Argentina y el de un corazón roto. No hizo falta más. El mensaje, directo y sin aclaraciones, dejó en evidencia la tristeza y la preocupación frente al avance del fuego, y también una identificación con el territorio que está siendo afectado.

El video compartido pertenece a una cuenta especializada en registrar incendios forestales en el país y muestra a brigadistas combatiendo las llamas en una zona boscosa. El fuego, empujado por condiciones climáticas adversas, volvió a encender alarmas en localidades que ya habían sufrido pérdidas materiales y ambientales en semanas anteriores.

La reacción de los usuarios fue inmediata. En los comentarios, muchos destacaron que Wanda Nara usara su alcance para correr el eje de la exposición mediática y poner la mirada en una emergencia real. Otros replicaron el video y sumaron mensajes de apoyo a quienes están trabajando en la primera línea contra el incendio.

Mientras los focos continúan activos y la preocupación crece, el posteo de Wanda Nara se sumó a una cadena de gestos que buscan mantener el tema visible. Sin estridencias ni explicaciones, eligió una intervención mínima que, por su alcance, volvió a poner a la Patagonia en el centro de la escena.