El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este viernes el primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen, a 20 días de haber sido internado en la unidad coronaria de la institución. El chef fue derivado desde San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión por el volcán Lanín, situación que encendió la preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía.

Según informaron desde el centro médico ubicado en el barrio de Recoleta, Christian Petersen “continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario”. En el comunicado, el hospital optó por una redacción sobria y cuidada, sin brindar detalles clínicos específicos, pero dejando en claro que el paciente se encuentra bajo estricto seguimiento profesional.

En el mismo texto, el Hospital Alemán aseguró que, al momento de la comunicación oficial, Christian Petersen se encuentra “clínicamente estable” y que no se registraron complicaciones de ningún tipo durante los últimos días. El parte lleva la firma del director médico de la institución, Norberto Mezzadri, quien avaló la información difundida.

Además, desde el centro de salud remarcaron que acompañan de manera permanente a la familia del chef y que continuarán informando sobre su evolución “resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica”, en referencia al fuerte interés mediático que generó el caso desde el primer momento.

Christian Petersen, de 56 años, es una figura emblemática de la gastronomía argentina. Su popularidad creció gracias a su trabajo en televisión, especialmente en la señal Utilísima, además de su paso por El Gourmet y El Trece, donde se consolidó como uno de los chefs más reconocidos del país.

El episodio que derivó en su internación ocurrió el 12 de diciembre, cuando Christian Petersen participaba de una actividad guiada en el volcán Lanín. Durante el ascenso, sufrió una descompensación que luego fue diagnosticada como una fibrilación auricular en un centro médico de San Martín de los Andes.

Debido a la complejidad del cuadro, el chef permaneció varios días en la Patagonia hasta que se logró su traslado a la ciudad de Buenos Aires. Una vez ingresado al Hospital Alemán, el equipo médico decidió mantener absoluto hermetismo sobre su evolución inicial.

En los últimos días, se supo que a Christian Petersen se le realizaron nuevos estudios para evaluar la evolución de su estado de salud. Mientras tanto, el chef continúa internado, estable y bajo control, a la espera de una recuperación favorable que le permita retomar su vida habitual.