En las últimas horas, Christian Petersen volvió a hablar públicamente sobre la crisis que sufrió durante el ascenso al Volcán Lanín, y sus palabras generaron una reacción inesperada entre quienes lo asistieron en la montaña. Tanto es así, que incluso el conflicto podría escalar en el ámbito legal.

El chef reconstruyó su vivencia en una entrevista con La Nación, donde describió el contexto emocional y físico que atravesaba antes del colapso. En ese relato, hizo foco en el estrés acumulado, la cantidad de personas en la expedición y sus dificultades para manejar situaciones de encierro. “Me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio”, dijo, al explicar por qué el entorno lo desbordó. Y agregó: “Todo el mundo quería charlar de cocina, yo de las flores que había en el volcán. Y la verdad es que a la noche me agarró un poco de claustrofobia (…) y me quise bajar”.

En la misma línea, Christian Petersen admitió que no estaba atravesando un buen momento personal. “Estaba re estresado y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico: cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas”, explicó, intentando contextualizar su reacción durante la expedición.

Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó cuando se refirió al comunicado emitido por la Asociación de Guías de Montaña tras el episodio. “Todo mentira. Con los cuatro o cinco con los que subí les pedí perdón. Me enojé con uno, que era un amigo de un amigo mío”, lanzó, despegándose de la versión institucional difundida en aquel momento.

Ese fragmento fue el que encendió la molestia entre los guías involucrados. Según se contó en Puro Show, el profesional que encabezó el descenso y coordinó la asistencia médica no tomó bien las declaraciones de Christian Petersen. “El guía que lo bajó y con quien tuvo todo ese problema, va a consultar con sus abogados para ver qué medidas tomar. Porque no los hace quedar bien a los guías”, reveló Fernanda Iglesias al aire.

La incomodidad no sería individual. De acuerdo a lo que trascendió en el programa, el malestar se extiende dentro del ambiente de montaña en San Martín de los Andes. “Los guías no están contentos, se están metiendo con su laburo y están muy enojados en San Martín de los Andes. No es joda. Están enojados por las cosas que dijo por salvarse él”, agregó la periodista.