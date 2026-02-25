El supuesto romance entre Pampita y Cochito López explotó en las últimas horas luego de que Martín Salwe asegurara en SQP que la modelo le habría sido infiel a Martín Pepa durante una estadía en Punta del Este. Según el panelista, ambos se habrían encerrado durante dos días en un hotel. La versión generó un verdadero terremoto mediático.

Ante la magnitud del rumor, Pampita salió rápidamente a desmentirlo en vivo. En diálogo con el programa, la conductora fue contundente y negó cualquier vínculo con el automovilista. Además, aclaró que durante esos días estuvo acompañada por su hijo Benicio, desactivando de plano la versión de una escapada romántica.

Pero faltaba la palabra del otro protagonista de la historia. Finalmente, Cochito López decidió hablar y lo hizo a través de Karina Iavícoli en LAM. El automovilista fue tajante: "Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%". Sin vueltas, dejó en claro que no existe ningún tipo de relación con la modelo.

En su breve pero firme descargo, Cochito López insistió: "No existe nada de esta historia que inventaron". Llamativamente, evitó mencionar directamente a Pampita, manteniendo la misma postura que ella había adoptado horas antes en televisión.

La modelo, por su parte, también optó por no nombrarlo cuando habló en SQP. En conversación con Yanina Latorre, aseguró: "No tengo comunicación con esa persona. [...] No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable, absolutamente nada". Sus palabras reflejaron molestia e incomodidad por la situación.

Lejos de dar marcha atrás, Martín Salwe redobló la apuesta y se presentó en LAM para defender su información. "Yo lo que conté es verdad. No hay chance de que sea mentira", sostuvo el panelista, convencido de su versión pese a los desmentidos públicos.

Frente a esto, Pampita volvió a comunicarse con el programa para enfrentarlo directamente. "Salwe está diciendo mentira. No sostiene su información, sostiene su invento, es una mentira", lanzó con firmeza. Y cerró, visiblemente enojada: "Uno puede recibir información incorrecta, pero si la damnificada sale y dice que es mentira, esto se tiene que terminar. Estaba con mi hijo". El escándalo, lejos de apagarse, suma nuevos capítulos.