La solidaridad volvió a demostrar su potencia en las redes sociales. Una colecta por la Patagonia argentina se transformó en un verdadero fenómeno digital y recaudó millones de pesos en pocas horas, gracias al impulso de Mernuel, Moski y Bauletti, tres de los streamers más reconocidos del país que decidieron poner su alcance al servicio de una causa urgente.

La iniciativa surgió en medio de la preocupación por los incendios forestales que afectan distintas zonas del sur argentino. Mientras crecía el reclamo social por la falta de respuestas oficiales, Mernuel, Moski y Bauletti organizaron una transmisión en vivo con un objetivo claro: juntar fondos para asistir a las comunidades damnificadas por el fuego en la Patagonia.

Desde el inicio del streaming, la reacción del público fue inmediata y contundente. En apenas minutos, las donaciones comenzaron a multiplicarse y el contador no dejaba de subir. “En 15 minutos vamos 500 mil pesos”, celebró Mernuel en pleno vivo, visiblemente emocionado por la respuesta de la audiencia.

Durante la transmisión, el streamer explicó el espíritu de la movida solidaria y remarcó la gravedad de la situación. “La idea es recaudar plata para el sur del país que se está prendiendo fuego”, expresó Mernuel, mientras Moski y Bauletti reforzaban el mensaje y alentaban a seguir colaborando desde cualquier lugar del país.

A lo largo de varias horas, el vivo se convirtió en tendencia y fue replicado en redes sociales, lo que permitió ampliar aún más el alcance de la colecta. Miles de usuarios se sumaron con donaciones pequeñas y grandes, demostrando que la unión digital puede tener un impacto real fuera de la pantalla.

La suma final recaudada alcanzó cifras millonarias y será destinada a colaborar con las comunidades afectadas por los incendios forestales en la Patagonia. Según explicaron los organizadores, el dinero se canalizará a través de mecanismos transparentes para garantizar que llegue a quienes más lo necesitan.

El gesto de Mernuel, Moski y Bauletti fue ampliamente celebrado y volvió a poner en agenda el rol social de los creadores de contenido. En un contexto de emergencia ambiental, la acción colectiva y la empatía lograron marcar la diferencia.

La colecta solidaria no solo aportó ayuda económica, sino que también visibilizó una problemática urgente y generó conciencia. Una vez más, el streaming demostró que puede ser mucho más que entretenimiento y convertirse en una poderosa herramienta de cambio.