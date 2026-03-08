El regreso de Darío Barassi a la televisión llegó acompañado por una confesión personal que sorprendió a sus seguidores. Mientras se prepara para una nueva etapa laboral, el conductor decidió hablar abiertamente sobre un problema de salud que viene arrastrando desde hace tiempo y que lo obligó a pasar por el quirófano.

La dificultad está relacionada con su voz, una herramienta central para su trabajo diario frente a cámara. Darío Barassi contó que debió someterse a una intervención para tratar pólipos en las cuerdas vocales, una situación que todavía requiere controles periódicos y cuidados especiales para evitar que el problema vuelva a agravarse.

Durante una entrevista televisiva, el propio conductor explicó con detalle lo que ocurrió. “Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”. La intervención permitió resolver el problema inicial, aunque el tratamiento no terminó allí.

Según relató Darío Barassi, uno de los desafíos más complicados aparece después de cada control o procedimiento. La recuperación exige períodos prolongados sin hablar, algo especialmente difícil para alguien cuya vida gira alrededor de la comunicación constante. “Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”.

El conductor incluso describió cómo se las arregla en su casa cuando los médicos le indican reposo de voz. En esos momentos, la comunicación cotidiana se vuelve un ejercicio de paciencia y creatividad. “No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular”, contó entre risas. Y enseguida agregó una broma sobre la reacción de su entorno familiar: “Mi mujer está chocha todo ese tiempo”.

Más allá de la cuestión médica, Darío Barassi aprovechó la charla para compartir reflexiones sobre su vida personal y el papel central que ocupa su familia. El conductor remarcó la importancia del apoyo que recibió en distintos momentos difíciles. “Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado”.

En esa misma línea, Darío Barassi destacó el vínculo que mantiene con su esposa y la manera en que construyeron juntos su vida cotidiana. “Somos un equipo, y estoy seguro que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así”.

El conductor también dejó en claro cuál es el espacio donde encuentra su mayor tranquilidad, lejos del ruido de la televisión y las obligaciones profesionales. “Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida”.