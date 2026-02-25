Un grave incidente vial ocurrió este martes a las 22:55 en la intersección de la Ruta Nacional 40 y Avenida Los Pehuenes, en la localidad de Junín de los Andes. Un joven resultó gravemente herido luego de colisionar con un auto Renault Cronos de color rojo, y su familia solicitó a la comunidad una cadena de oración por su pronta recuperación.

Según los primeros informes, el joven viajaba en una motocicleta cuando, por motivos que aún se investigan, chocó de manera violenta con el automóvil. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto salió despedido y quedó tendido sobre la cinta asfáltica, lo que generó gran alarma y preocupación entre los testigos del accidente.

Inmediatamente después del choque, el joven fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. La gravedad de su estado fue evidente y se le brindaron los primeros auxilios en el lugar antes de ser derivado al centro de salud.

Sin embargo, el accidente no terminó ahí. Según informó el sitio de noticias Info Los Andes, aproximadamente 20 minutos después del primer traslado, la ambulancia fue nuevamente solicitada, esta vez para asistir al conductor del automóvil, quien comenzó a manifestar mareos y malestar general. Por precaución, el hombre fue también derivado al hospital para una revisión médica exhaustiva.

Cadena de oración por la salud de Ariel Sepúlveda

En medio de la tensión y la incertidumbre, familiares y allegados del joven conductor de la motocicleta, identificado como Ariel Sepúlveda, hicieron un llamado a la comunidad a unirse en oración por su salud. A través de las redes sociales, pidieron apoyo emocional y espiritual en este difícil momento.

"Hoy necesito pedir algo desde el corazón. Ariel Sepúlveda anoche tuvo un accidente y está pasando por un momento delicado de salud. Les pido por favor que nos acompañen en oración en este momento tan difícil", difundieron sus seres queridos, buscando generar un sentido de unidad y esperanza en la comunidad ante la gravedad de la situación.

Las autoridades locales comenzaron con la investigación del accidente para esclarecer las causas del choque y determinar responsabilidades. Por el momento, la familia de Ariel Sepúlveda mantiene la esperanza en su recuperación y agradece el apoyo recibido tanto de la comunidad como de los profesionales de salud que lo asisten.