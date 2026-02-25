¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 25 de Febrero, Neuquén, Argentina
DESARROLLO ENERGÉTICO

La felicitación de Figueroa a Weretilneck por el arribo de YPF al puerto de Punta Colorada

El gobernador neuquino sostuvo “hace dos años iniciamos un cambio que llevó a la Norpatagonia a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo del país, con Vaca Muerta y la exportación de GNL desde los puertos de Río Negro”.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 13:52
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck recibió esta mañana en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, al presidente de YPF, Horacio Marín; y al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; en el contexto de la puesta en marcha de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente desde Vaca Muerta.


Vaca Muerta pasa por suelo rionegrino para exportarse al mundo. Y eso confirma algo: Río Negro está en marcha y es protagonista del nuevo mapa energético argentino”, expresó el mandatario rionegrino en una publicación que hizo en su cuenta de X.


Rolando Figueroa, por su parte, manifestó también en redes: “Hace dos años iniciamos un cambio que llevó a la Norpatagonia a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo del país, con Vaca Muerta y la exportación de GNL desde los puertos de Río Negro”.


Y agregó que “defendemos nuestros recursos y el trabajo de nuestra gente, eso nos permite decidir cómo queremos proyectar nuestras provincias hacia el futuro”.
 

 

