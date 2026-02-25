La felicitación de Figueroa a Weretilneck por el arribo de YPF al puerto de Punta Colorada

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck recibió esta mañana en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, al presidente de YPF, Horacio Marín; y al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; en el contexto de la puesta en marcha de la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente desde Vaca Muerta.



“Vaca Muerta pasa por suelo rionegrino para exportarse al mundo. Y eso confirma algo: Río Negro está en marcha y es protagonista del nuevo mapa energético argentino”, expresó el mandatario rionegrino en una publicación que hizo en su cuenta de X.



Rolando Figueroa, por su parte, manifestó también en redes: “Hace dos años iniciamos un cambio que llevó a la Norpatagonia a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo del país, con Vaca Muerta y la exportación de GNL desde los puertos de Río Negro”.



Y agregó que “defendemos nuestros recursos y el trabajo de nuestra gente, eso nos permite decidir cómo queremos proyectar nuestras provincias hacia el futuro”.

