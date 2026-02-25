La Municipalidad de Neuquén avanza con la histórica obra en la ex Ruta 22, Avenida Mosconi, la cual pasará de cuatro carriles a diez, cinco por cada sentido. Los trabajos se realizan todos los dìas las 24 horas.

Ahora el municipio informó una nueva medida para que el tránsito siga funcionando mientras continúan las obras, por ello habilitaron un nuevo carril en el sector norte de la calle Primeros Pobladores, desde el ingreso por el puente carretero que conecta con Cipolletti hasta la calle Pte. Arturo Illia, para facilitar el acceso al centro.

La medida permite optimizar la circulación en sentido este-oeste, ya que no se puede circular por la traza principal y tampoco se podrá estacionar ni detenerse sobre el norte de Primeros Pobladores, desde el ingreso hasta Illia.

Destacan que cada medida que toman responde a una planificación técnica, orientada a sostener el ritmo de obra sin detener la dinámica de la ciudad.

Desde el Municipio se solicitó a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado. El nuevo esquema está debidamente señalizado para ordenar los flujos vehiculares y garantizar mayor seguridad.

En el tramo actualmente intervenido se mantiene habilitado el cruce transversal de Av. Olascoaga, Don Bosco y Chubut. Permanecen habilitadas también las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas – Félix San Martín y Juan Julián Lastra – Eugenio Perticone, con desvíos debidamente señalizados para garantizar la circulación.

Sobre la obra

Actualmente se desarrollan tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente, con múltiples frentes de trabajo en simultáneo. Además contempla la construcción de un gran sistema pluvial que permitirá evitar tragedias ante lluvias extraordinarias, una infraestructura pensada para dar respuesta definitiva a los problemas de inundaciones en este sector de la ciudad.

La obra romperá la barrera física que durante décadas dividió el alto y el bajo, integrando definitivamente ambos sectores y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico neuquino.

La intervención también contempla la renovación de servicios esenciales y la creación de nuevos espacios verdes para el encuentro y la recreación, consolidando una transformación urbana integral que impactará en la calidad de vida de toda la comunidad.