Julieta Ortega sorprendió al público al compartir una situación delicada que atravesó Palito Ortega y que hasta ahora no se conocía en profundidad. La confesión ocurrió en la mesa de La noche de Mirtha, el histórico programa que conduce Mirtha Legrand por El Trece, donde la actriz habló con sinceridad sobre el cuadro que afectó al músico y encendió la alarma entre sus fanáticos.

Durante la charla televisiva, Julieta Ortega también se refirió a su presente laboral, marcado por el inminente estreno de la segunda temporada de En el Barro, la serie de Netflix que la tiene como protagonista. Sin embargo, el eje de la conversación cambió cuando Mirtha Legrand, fiel a su estilo directo, le consultó por la salud actual de Palito Ortega.

Sin esquivar el tema, Julieta Ortega llevó tranquilidad, aunque dejó en claro que el proceso fue largo y complejo. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó en la mesa de La noche de Mirtha, revelando que la enfermedad apareció en un momento clave de la actividad artística de Palito Ortega.

La actriz detalló que el problema de salud se manifestó cuando Palito Ortega estaba en plena gira, lo que lo obligó a suspender y reprogramar varias presentaciones. Esta situación, según contó Julieta Ortega, lo afectó anímicamente, ya que el cantante atraviesa una etapa de gran conexión con el público.

“Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, aseguró Julieta Ortega, transmitiendo alivio por la recuperación de Palito Ortega y destacando la importancia que tiene el escenario en su vida personal y profesional.

Uno de los aspectos que más impactó fue la descripción del cuadro físico. Julieta Ortega explicó que el herpes zóster afectó una zona sensible y visible, lo que incrementó el dolor y la preocupación familiar durante esos meses difíciles.

“La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, relató Julieta Ortega, remarcando que, aunque las lesiones externas mejoraron, el dolor persistió durante semanas.

Finalmente, Julieta Ortega aprovechó su paso por La noche de Mirtha para dejar un mensaje preventivo al público. “¡Hay que vacunarse!”, recomendó, en sintonía con lo que semanas atrás había señalado el mánager de Palito Ortega, quien aseguró que no fue grave, pero sí un cuadro doloroso que obligó al artista a cuidarse y bajar el ritmo.