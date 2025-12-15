Lo que debía ser una charla liviana en la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la noche. Sofía “La Reini” Gonet, en su rol de anfitriona, protagonizó un cruce inesperado con Diego Poggi que sorprendió tanto al entrevistado como a quienes seguían la transmisión.

El episodio ocurrió durante una conversación distendida sobre vestimenta y looks, cuando Sofía lanzó un comentario que descolocó a su interlocutor: “Es que es más de chicas y de gays el tema de los looks”. La frase, dicha al pasar, marcó un quiebre inmediato en el clima de la entrevista y dejó expuesta una mirada cargada de estereotipos.

Lejos de esquivar el comentario, Diego Poggi respondió con humor: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale”. Sin embargo, la situación no quedó ahí. En lugar de retomar otro tema, Sofía Gonet avanzó un paso más, tomó al periodista de la mano y preguntó sin rodeos: “¿Vos sos gay?”.

La reacción de Poggi volvió a buscar distensión. “Depende el día”, respondió entre risas, intentando bajar la tensión. Pero la insistencia no cesó. Sofía repreguntó: “¿Pero sos bisexual?”. Ante ese escenario, el periodista cerró el intercambio con una frase tan irónica como incómoda: “No, no, hago lo que puedo”.

El momento ya era evidente para todos, pero la influencer fue más allá. Visiblemente sorprendida por la orientación sexual de Diego Poggi, lanzó otra pregunta que terminó de sellar el desconcierto general: “No sabía, me muero, pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”. La frase generó un silencio incómodo y miradas cruzadas.

Con paciencia, Poggi respondió sin confrontar: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”. Su respuesta buscó desarmar el prejuicio implícito, aunque el daño ya estaba hecho. El intercambio dejó al descubierto una asociación simplista entre gustos personales y orientación sexual que no pasó inadvertida.

Minutos después, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y la reacción fue inmediata. Muchos usuarios señalaron el carácter desubicado de las preguntas de Sofía Gonet y cuestionaron la insistencia sobre un tema íntimo en un contexto público. El episodio reabrió el debate sobre los límites del humor, la naturalización de estereotipos y la responsabilidad de quienes conducen espacios en vivo.