La última gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento inesperado que se robó toda la atención cuando Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un intercambio cargado de ironía y pases de factura. En medio de la competencia culinaria, el reality viró hacia lo personal y dejó una escena que explotó en redes sociales.

Todo comenzó con un gesto amable de Andy Chango, quien le entregó un ramo de flores a Wanda Nara en agradecimiento por una ayuda previa. Lejos de quedar ahí, la conductora aprovechó para lanzar una chicana directa a Maxi López, reclamándole entre risas que hacía mucho tiempo no le regalaba flores, generando sorpresa y murmullos en el estudio.

La respuesta del exfutbolista no tardó en llegar y apuntó a su presente sentimental, mencionando a Daniela Christiansson, su actual esposa. Sin embargo, Wanda Nara redobló la apuesta con un comentario que aludió a su pasado familiar, dejando en evidencia que las viejas discusiones todavía sobrevuelan la relación.

El clima se tensó aún más cuando Damián Betular le pidió a la conductora que anunciara la consigna del programa en italiano. Fue allí cuando Wanda Nara, demostrando su dominio del idioma, interrumpió para lanzarle a Maxi López una frase filosa que descolocó a todos y marcó el inicio del cruce más comentado de la noche.

Lejos de esquivar el ida y vuelta, Maxi López elogió el italiano de su ex, lo que dio pie a una breve reflexión de Wanda Nara sobre su vida en Europa. Pero la calma duró poco: el exjugador aprovechó para reclamar, también en italiano, cuestiones pendientes del divorcio y objetos del pasado.

La réplica de Wanda Nara fue inmediata y tajante, negando cualquier deuda y prometiendo enviar facturas, lo que elevó aún más la tensión. El intercambio alcanzó su punto máximo con una expresión en italiano que provocó risas, sorpresa y un inevitable silencio incómodo en el estudio.

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y reforzó la idea de que la presencia de Maxi López en MasterChef Celebrity trasciende lo gastronómico. El reality entra en su recta final, pero los cruces personales entre figuras como Wanda Nara siguen siendo un ingrediente infaltable del show.