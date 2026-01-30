Antes de que arranque la semana decisiva del prime time, Wanda Nara decidió mover una ficha que no pasó desapercibida. El cambio de horario de MasterChef Celebrity no solo reconfigura la noche televisiva, también instala la polémica por su cruce con la China Suárez, en este nuevo frente de ataque que se abrió para seguir alimentando su pelea.

El dato central es concreto. MasterChef Celebrity adelantará su salida al aire y pasará a emitirse desde las 21.30. La decisión no fue casual ni técnica. En ese mismo horario debutará La Hija del Fuego, la ficción protagonizada por la China Suárez en la pantalla de El Trece. Dos figuras fuertes, dos apuestas grandes y una franja horaria que promete tensión sostenida.

Desde Telefe, la estrategia fue clara: no ceder terreno. Wanda Nara, como cara visible del reality, no solo avaló el movimiento sino que lo capitalizó desde la promoción. Lejos de un anuncio neutro, eligió una frase con doble lectura que encendió la lectura confrontativa en redes y en el ambiente televisivo.

En la publicidad del nuevo horario, la empresaria lanzó una línea que rápidamente fue interpretada como un mensaje directo a la competencia. “El verdadero fuego está en MasterChef”, dijo, en un guiño que muchos asociaron de inmediato al título de la serie de la China Suárez. El tono fue sutil, pero lo suficientemente claro como para reactivar una rivalidad que nunca terminó de apagarse.

El contexto potencia el cruce. La Hija del Fuego llega con buena expectativa tras su recorrido previo y con la China Suárez como figura central de la apuesta de El Trece. Del otro lado, MasterChef Celebrity atraviesa una etapa clave del certamen y busca retener a un público que ya está fidelizado con el formato y con la presencia de Wanda Nara al frente.

La promo no hizo más que confirmar que el duelo no será silencioso. Aunque no hubo menciones directas ni nombres propios, el subtexto quedó a la vista. Para muchos, se trató de un “palito” calculado, coherente con el perfil mediático de Wanda Nara y con su forma de pararse frente a la competencia.

La noche del lunes quedará así marcada por algo más que números. Será el inicio de una disputa donde el rating, las redes y los gestos mínimos jugarán en simultáneo. Con el horario ya definido y las frases lanzadas, la tensión quedó instalada antes de que se enciendan las cámaras.