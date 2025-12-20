La tercera edición de Párense de Manos III se prepara para vivir una noche histórica este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la casa de Huracán. El evento vuelve a combinar boxeo amateur, figuras del deporte y del streaming, más shows musicales y una puesta en escena pensada tanto para el público presente como para quienes lo sigan desde sus casas.

La organización está a cargo de Lucas “Luquita” Rodríguez junto a Vorterix, quienes diseñaron una experiencia integral que va mucho más allá del ring. Habrá alfombra roja, entrevistas en vivo, invitados especiales y distintos momentos de entretenimiento que buscan consolidar a Párense de Manos como uno de los eventos más fuertes del año en Argentina.

En cuanto a la transmisión, el evento completo podrá verse por el canal de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez) en la plataforma Kick. Además, Telefé emitirá parte de la jornada, aunque de manera limitada, entre las 17 y las 19, por lo que no incluirá la totalidad de las peleas ni los shows.

Uno de los combates más esperados es el cruce entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano Pepi Staropoli. El ex campeón mundial, que ya fue protagonista en la edición anterior, se enfrentará a un peleador con pasado en la UFC, en un duelo que despierta gran expectativa por la diferencia de estilos y experiencia.

La pelea estelar de la noche será protagonizada por Gero Arias y Tomás Mazza. Arias se hizo viral por su desafío de realizar dominadas durante todo un año, mientras que Mazza llega con experiencia previa en este tipo de eventos. Otro choque que promete tensión es el de Flor Vigna y Mica Viciconte, con una rivalidad que viene desde la televisión.

Uno de los momentos más simbólicos será el enfrentamiento entre Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de Carlos Monzón y Ringo Bonavena. Este combate revive una histórica rivalidad del boxeo argentino que tuvo su origen hace más de cinco décadas y que ahora tendrá un nuevo capítulo sobre el ring.

La cartelera incluye, además, duelos como Mariano Pérez vs. Manu Jove, Dairi vs. Espe, Gabino Silva vs. Willy Banks, Coty Romero vs. Carito Muller, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego Rosello vs. Goncho Banzas y Perxitaa vs. Cocker. La conducción estará a cargo de Lucas Rodríguez, Roberto Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo comenzará a las 16.30 con un DJ set de Vica Bah. La alfombra roja será a las 17 y el inicio formal del show a las 17.45. Entre pelea y pelea habrá presentaciones musicales de Un Poco de Ruido, Lit Killah, Tussiwarriors y Gaspar Benegas, con un cierre cerca de la medianoche que incluirá un homenaje especial con el Himno Argentino.

Cartelera completa de Párense de Manos III

17.00: Alfombra roja

17.45: Apertura de evento

18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena.

18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte.

19.00: Show de Un Poco de Ruido.

19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove.

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: Show de Lit Killah.

20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks

21.00: Coty Romero vs. Carito Muller.

21.30: show Tussiwarriors.

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID.

22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas

22.50: Show Gaspar Benegas.

23.10: Perxitaa vs. Coker

23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

Transmisión

16.30: Canal de Kick de LuquitaRodriguez

17.00 a 19.00: Telefe