Un espacio para crecer con herramientas reales

En un contexto donde muchos jóvenes sienten que les faltan referentes, orientación y confianza para proyectar su futuro, surge una propuesta que busca acompañarlos de manera concreta. El proyecto “Voces que Lideran” nació con un objetivo claro: brindar formación en liderazgo y desarrollo personal a adolescentes y jóvenes que quieren ampliar sus oportunidades.

La iniciativa parte de una mirada directa sobre las dificultades que atraviesa gran parte de la juventud: problemas para gestionar emociones, falta de autoconfianza y una visión limitada sobre las posibilidades que pueden construir para su vida personal y profesional. Frente a ese escenario, el programa ofrece espacios de aprendizaje pensados para fortalecer tanto habilidades internas como capacidades sociales.

De la inquietud personal a un proyecto colectivo

La creadora del proyecto es Leyla Flinn, una joven de 21 años que decidió transformar una preocupación generacional en una acción concreta. En diálogo con AM550 explicó:

“Soy Leyla Flinn, tengo 21 años, estudio la licenciatura de relaciones internacionales y soy directora y fundadora de "Voces que lideran", un proyecto enfocado en brindar herramienta y espacios a los jóvenes y adolescentes para que puedan desarrollar todo su potencial”, detalló.

La propuesta, según contó, surgió al observar una carencia que se repite en distintos ámbitos.

“La idea nace de ver la realidad que los jóvenes viven hoy, donde no encuentran líderes que sean sus referentes ni una motivación real que los inspire o alguien que los ayude a proyectar sus sueños”.

Talleres, charlas y un podcast para expresarse

“Voces que Lideran” trabaja a través de talleres y charlas en los que participan profesionales y empresarios que comparten experiencias y conocimientos. El objetivo es que los jóvenes no solo escuchen historias inspiradoras, sino que también incorporen herramientas prácticas para su día a día.

“Trabajamos para activar el liderazgo mediante talleres y charlas con profesionales y empresarios. Tenemos un podcast que se llama jóvenes sin filtros, donde los chicos pueden expresas sus ideas y opiniones y les damos herramientas para que puedan mejorar habilidades como la comunicación, la toma de decisiones y la gestión de las emociones”, detalló Flinn.

El proyecto también se apoya en una red de especialistas que acompañan el proceso formativo.

“También voces que lideran cuenta con el respaldo de profesionales de distintas áreas que nos asesoran y nos brindan su acomp0añamiento”.

Conectar con quienes ya recorrieron camino

Uno de los ejes centrales es generar vínculos entre jóvenes y referentes del mundo profesional y empresarial. La intención es que esas experiencias funcionen como disparadores de nuevas metas y horizontes.

“Generamos conexiones con empresarios que aportan, con su visión, conocimientos y experiencias, para inspirar y motivar a los jóvenes”.

Así, el proyecto busca que cada participante pueda ampliar su mirada sobre el futuro, descubrir nuevas posibilidades y animarse a construir un camino propio.

Convocatoria abierta para sumarse

Actualmente, “Voces que Lideran” abrió la convocatoria para que más jóvenes puedan participar de las actividades.

“Ahora abrimos la convocatoria para todos los jóvenes que se quieran sumar de la provincia pueden encontrar el formulario y también información en nuestra cuenta”, explicó su fundadora.

La meta es que el impacto trascienda lo individual y se proyecte en la comunidad.

“Nuestro objetivo con este proyecto es generar un impacto real paraque los jóvenes puedan expandir su visión confiar en ellos mismos y en sus sueños y construir juntos el futuro de la provincia”.

Con una propuesta centrada en el aprendizaje, la confianza y la construcción de redes, “Voces que Lideran” se presenta como un espacio que invita a los jóvenes a tomar la palabra, formarse y empezar a imaginar un futuro con más herramientas y oportunidades.