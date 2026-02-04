Este martes por la noche intervino personal policial de la Comisaría N° 52 de Centenario tras registrar un robo en un domicilio ubicado sobre calle Natalio Burd, donde una vecina denunció el hurto de elementos desde el interior de su vehículo.

Según se informó, la damnificada notó que la puerta trasera de su automóvil, que había dejado estacionado frente a su vivienda, se encontraba abierta, comprobando que le habían robado su computadora portátil, documentación personal y dinero en efectivo.

Al revisar las cámaras de seguridad, observó a una mujer, acompañada por un hombre, apoderándose de los elementos.

Con los datos aportados y de manera inmediata, se logró ubicar y demorar a dos personas en la vía pública, quienes coincidían con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia.

Si bien no se hallaron los elementos sustraídos en su poder, quedaron vinculados a la causa por las pruebas fílmicas.