Para Christian Petersen, el día que dejó la clínica después de casi un mes internado estuvo lejos de ser una escena de celebración. Exhausto, debilitado y todavía con el cuerpo pasando factura, vivió un momento inesperado que lo obligó a repensar el costo de ser una figura pública incluso en situaciones extremas.

El chef venía de atravesar uno de los episodios más delicados de su vida. Tras un intento de ascenso al volcán Lanín, su cuadro derivó en una falla multiorgánica que lo mantuvo en terapia intensiva durante semanas. La recuperación fue lenta y exigente, y el alta llegó cuando aún tenía dificultades para mantenerse en pie y caminar con normalidad.

Fue justamente en ese contexto cuando ocurrió la escena que ahora decidió contar. Christian Petersen recordó que salió del hospital de noche, cansado y con el cuerpo al límite, cuando una mujer se le acercó de manera inesperada. “Cuando salía del hospital yo casi no podía caminar. Salí a las 11 de la noche y viene una señora y me dice ‘me puedo sacar una selfie, ¡estás vivo!’”, relató en diálogo con La Nación.

La situación derivó en un intercambio incómodo. Aun sorprendido, accedió al pedido, pero no dejó pasar el límite que sentía cruzado. “‘Nos sacamos una selfie, pero yo no puedo ni caminar’, le dije”, agregó, dejando en evidencia el contraste entre la emoción ajena y su propio estado físico, todavía frágil.

A partir de esa experiencia, Christian Petersen abrió una reflexión más profunda sobre la exposición. “Ser conocido tiene un montón de cosas a favor, pero hay un momento en que necesitás un poco de privacidad, de silencio. Y es muy difícil ese oximorón de ‘vivo de esto pero a veces me hace mal’”, explicó, poniendo en palabras una tensión que atraviesa a muchas figuras públicas.

En el mismo relato, el chef también detalló el diagnóstico final que explicaría el colapso de su salud. “Me dicen que se juntaron varias causas. Estaba intoxicado en Brasil, dicen que puede haber sido dengue o zika; tenía un virus en el corazón, o sea que ya tenía el corazón un poco inflamado; veinte días antes me había hecho una radiografía y [mostraba que] estaba saliendo de una neumonía”, enumeró, dando dimensión a la gravedad del cuadro.

A ese combo se sumaron otros factores que terminaron de desencadenar la crisis. “El estrés, más la montaña, fueron cinco factores que hicieron que fallara. Bajé muy rápido y eso desató una arritmia altísima”, contó, antes de describir el momento más crítico, cuando su corazón se detuvo y los médicos tuvieron que intervenir de urgencia para salvarle la vida.