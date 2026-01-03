El inicio del 2026 no fue uno más para Duki y Emilia Mernes, que recibieron el año lejos de la Argentina y en un entorno soñado. La pareja eligió Breckenridge, un exclusivo pueblo de las Montañas Rocosas de Colorado, para celebrar junto a amigos. Sin embargo, lo que parecía un simple festejo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del verano.

Durante el brindis de Año Nuevo, Duki lanzó una frase que descolocó a todos: “Se viene el pibe”. El comentario quedó registrado en un video que la propia Emilia Mernes compartió en sus redes sociales y no tardó en explotar. En segundos, la grabación se viralizó y los seguidores de ambos artistas comenzaron a especular con la posibilidad de que estén pensando en agrandar la familia en 2026.

En las imágenes se los ve rodeados de amigos, copas en alto y música de fondo, mientras suena “One More Time” de Daft Punk. En ese clima festivo, Duki besa a Emilia Mernes y suelta la frase que encendió todas las alarmas. La reacción de ella, entre risas y complicidad, fue clave para alimentar aún más las versiones.

Minutos después, Emilia Mernes sumó un nuevo guiño al publicar una imagen con el número 3 y velas de fondo, acompañado por el símbolo “<3”. La publicación fue interpretada de múltiples maneras y los fanáticos analizaron cada detalle, desde sus gestos hasta la copa que tenía en la mano durante el brindis.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando una posible paternidad futura. Mientras algunos usuarios aseguraron que se trató de una confirmación encubierta, otros insistieron en que todo fue una broma típica del vínculo relajado que caracteriza a Duki y Emilia Mernes. Aun así, el debate se instaló con fuerza.

No es la primera vez que la vida privada de la pareja queda en el centro de la escena. Días atrás, Emilia Mernes había publicado un TikTok preguntando con humor “¿Y el anillo para cuándo?”, gesto que también generó revuelo. A eso se sumaron mensajes románticos de Duki que reforzaron la imagen de una relación sólida.

Durante sus vacaciones, Duki y Emilia Mernes compartieron postales de descanso en la nieve, cabañas de lujo y cenas íntimas en restaurantes exclusivos. Lejos de los rumores de crisis que circularon en 2024, hoy se muestran más unidos que nunca.

Por ahora, ninguno de los dos salió a aclarar el verdadero significado de la frase que encendió las redes. Entre bromas, guiños y mensajes románticos, Emilia Mernes y Duki arrancaron el 2026 juntos y con la complicidad intacta, dejando abierto un misterio que sigue dando que hablar.