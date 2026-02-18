Bastián Jerez, el niño de 8 años que está internado hace un mes por el accidente que sufrió entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por novena vez.

Además las últimas novedades indicaron que el fiscal del caso citó a su madre a declarar. Según informó su madre, Macarena Collantes a través de su cuenta de Instagram, el paciente ingresó al quirófano en el Hospital Italiano de San Justo, donde se encuentra internado desde la semana pasada tras ser trasladado desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando le confirmó a Noticias Argentinas que el fiscal Sergio García citó a declarar a la mamá de la víctima el 3 de marzo.

Además, el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.