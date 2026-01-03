La llegada del 2026 no solo trajo brindis y festejos, sino también la explosión de una interna familiar inesperada que sacudió al mundo del espectáculo. En las últimas horas, Juana Repetto quedó en el centro de la escena luego de confirmarse que no fue invitada al casamiento de su hermano Bautista Lena, una ausencia que no pasó desapercibida y generó todo tipo de especulaciones.

El evento en cuestión fue la boda de Bautista Lena con Delfina Villagra, una ceremonia íntima de la que trascendieron varias fotos en redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Juana Repetto y sus hijos no estuvieron presentes, algo que rápidamente despertó preguntas y versiones cruzadas en los medios y entre los seguidores de la familia.

Ante el revuelo, Juana Repetto decidió dar su versión desde Instagram, cansada de los mensajes y consultas. “Ya entendí por qué está todo el país preguntándome. No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos”, escribió sin vueltas, dejando en claro que la decisión no pasó por ella y marcando distancia con lo ocurrido.

El tema fue analizado en el programa Puro Show (El Trece), donde Fernanda Iglesias aportó más detalles sobre el trasfondo del conflicto. “Hielo entre los hermanos, como que se empezaron a alejar”, deslizó la panelista al aire, antes de mostrar un mensaje privado que le envió la propia Juana Repetto explicando su postura.

En ese intercambio, la actriz fue contundente y dejó frases que resonaron fuerte. “Deberías preguntarle a él o a la mujer. Y puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano”, expresó, visiblemente dolida pero firme.

Lejos de victimizarse, Juana Repetto aseguró que se siente en paz con su accionar. “Para mí, esto habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, remarcó, al tiempo que recordó el vínculo cercano que siempre tuvo con Bautista Lena a lo largo de su vida.

Finalmente, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto recordó momentos clave que evidencian la cercanía que existió entre ambos. “Él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes”, señaló, dejando en claro que la distancia actual resulta incomprensible para ella.

Con un cierre tajante, Juana Repetto sentenció: “Si él o su mujer no nos hacen parte a mí y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo”. Así, el conflicto familiar quedó expuesto y promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.