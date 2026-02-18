En el marco del comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Prima Multimedios y A Racing Simuladores impulsan en Neuquén una propuesta abierta que combina tecnología, competencia y transmisión en vivo.

La iniciativa permitirá al público conducir monoplazas virtuales en simuladores profesionales utilizados en el mundo del simracing, disciplina que replica con alto nivel de realismo la experiencia de manejo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Pista libre gratuita este jueves 19

La primera actividad se desarrollará este jueves 19, de 12 a 17, en la sede de A Racing Simuladores, ubicada en Juan B. Justo 525, en la ciudad de Neuquén.

Durante esa franja horaria, los simuladores estarán disponibles de forma gratuita para que el público pueda conducir durante algunos minutos y conocer la experiencia desde adentro.

La jornada cuenta con el acompañamiento del canal de streaming Versus, el portal mejorinformado.com y Canal 24/7, que amplificarán la propuesta a través de sus plataformas digitales.

El Desafío Versus: 18 pases y una final en vivo

Como parte de la activación, se desarrolló el certamen digital Desafío Versus, una convocatoria online en la que los participantes debían inscribirse con su nombre y etiquetar al amigo con quien competirían.

A través del canal de streaming Versus se sortearon 18 pases exclusivos, que permitirán a los ganadores disputar la final este jueves a las 17.

Los binomios competirán en circuitos oficiales de Fórmula 1, con instancias de clasificación y definición entre los más rápidos hasta llegar a la final y la entrega de premios.

La competencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de Versus y sus redes sociales, con formato similar al de un fin de semana de Gran Premio.

Simracing en crecimiento

El automovilismo virtual dejó de ser un fenómeno limitado a los videojuegos y se consolidó como disciplina deportiva. En ese contexto, A Racing Simuladores forma parte de una red nacional de espacios dedicados al simracing.

La sede de Neuquén funciona todos los días y recibe tanto a aficionados del automovilismo como a grupos que buscan actividades recreativas, desde competencias entre amigos hasta cumpleaños temáticos con cuatro, cinco o seis participantes en simultáneo.

El crecimiento del interés por la Fórmula 1 y la proyección internacional del piloto argentino Franco Colapinto forman parte del contexto que impulsa este tipo de propuestas en el país.