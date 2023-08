Denuncian a Fabián Doman por burlarse de originarios

Una situación de discriminación que produjo hasta vergüenza ajena, al menos para muchos televidentes, se vivió este viernes durante el programa que conduce Fabián Doman por El Trece, donde en un segmento entrevistaron a dos personas que viajaban en la línea D del subte de Buenos Aires.

La cronista Maggie Vigil le preguntó a la pareja, un hombre y una mujer integrantes de pueblos originarios, y al responderle en su lengua, ella y quienes estaban en el piso se burlaron.

"Argentina tiene que aprender a hablar en idioma de los pueblos originarios. Tienen que aprender en la escuela. Tienen que cambiar un poco", dijo el hombre.

Mientras el móvil en vivo estaba al aire, se escucha a la cronista preguntarle: "¿Votó usted?", cuando la mujer originaria se puso firme y dijo "Primero no me río, y no le voy a decir a quien voté porque el voto no es público... porque además estamos definiendo el futuro de un país".

Fue en ese momento, cuando Fabián Doman lanzó: "Bueno, bueno, bueno Maggie, ya está. Tampoco que me de clases de moral. Ya me banqué bastante..."

EL VIDEO:

Recomendaciones para el tratamiento mediático de pueblos indígenas

- Utilizar un lenguaje respetuoso y preciso. Las denominaciones peyorativas y/o que desconocen sus identidades originarias desacreditan a los pueblos indígenas y deslegitiman sus derechos.

- Evitar la folclorización y los discursos paternalistas. Este tipo de abordajes sitúa a los pueblos y comunidades indígenas en posición de inferioridad, reforzando la mirada discriminatoria.

- Los medios de comunicación pueden contribuir al respeto y al diálogo intercultural, instancias imprescindibles para aportar a la diversidad y el pluralismo en democracia.