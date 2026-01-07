El nombre de Diego Leuco volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática tras el estreno de un documental especial dedicado a Jorge Lanata, a un año de su fallecimiento. El material, emitido por el canal de streaming Resumido Info, incluyó una extensa entrevista con Lola Lanata y Bárbara Lanata, quienes hablaron por primera vez de manera pública sobre los últimos meses de vida de su padre y el complejo clima familiar que atravesaron.

A lo largo del documental, las hijas de Jorge Lanata repasaron recuerdos personales, pero también se animaron a exponer situaciones que les generaron incomodidad durante el período de internación del periodista. En ese contexto, surgieron menciones directas al rol de Elba Marcovecchio, última esposa del conductor, lo que encendió rápidamente la polémica.

Según relataron Lola Lanata y Bárbara Lanata, existieron episodios que calificaron como “raros” y difíciles de comprender. Entre ellos, mencionaron restricciones en el acceso a la habitación donde se encontraba internado Jorge Lanata, además de decisiones que profundizaron el distanciamiento y el conflicto con Elba Marcovecchio en un momento extremadamente sensible.

La repercusión del contenido no tardó en escalar. Tras la difusión del documental, trascendió que Elba Marcovecchio decidió avanzar legalmente contra Diego Leuco y las productoras involucradas. La abogada habría considerado que se violaron acuerdos previos y que se utilizaron imágenes privadas sin la debida autorización.

Fue el propio Diego Leuco quien confirmó públicamente la situación legal. El periodista explicó que recibieron una carta documento tanto él como el canal, en la que se los intimaba por la existencia de una medida cautelar que, según se indicaba, impedía mostrar parte del material emitido en el documental.

Leuco remarcó que desconocían por completo dicha cautelar y aclaró que no figura disponible para consulta en el sistema judicial nacional. Aun así, señaló que el reclamo estaría vinculado puntualmente a la exhibición de determinadas imágenes relacionadas con el período de internación de Jorge Lanata.

El conflicto marcó un quiebre en lo que parecía un escenario más calmo tras la muerte del periodista. La exposición pública de las diferencias familiares volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, reavivando un debate que parecía cerrado.

Mientras tanto, el documental se consolidó como un punto de inflexión: permitió que Lola Lanata y Bárbara Lanata dieran a conocer su versión de los hechos y, al mismo tiempo, abrió un nuevo frente judicial que mantiene enfrentados a Diego Leuco y Elba Marcovecchio, con final aún incierto.