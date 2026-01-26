Emilia Mernes volvió a mover el tablero con un lanzamiento que no pasó inadvertido. La cantante presentó “Bota”, su nueva canción, y eligió hacerlo con un video que combinó baile, moda y una estética de alto voltaje, suficiente para encender la conversación apenas apareció en redes.

El estreno llegó mientras Emilia Mernes se encuentra en Nueva York, ciudad desde donde viene compartiendo distintos adelantos de su presente artístico. Allí publicó un carrete de imágenes y fragmentos vinculados al tema, que funcionaron como anticipo del universo visual que rodea a la canción y prepararon el terreno para el impacto del videoclip.

“Bota” se apoya en un pulso funk con guiños al pop brasileño y refuerza una línea que la cantante viene explorando desde hace tiempo. El tema, además, cuenta con la participación de la artista brasileña Ludmila, una colaboración que potencia el cruce de estilos y suma identidad regional al lanzamiento.

En el video, Emilia Mernes se muestra bailando con una impronta sensual y segura, jugando con planos cerrados, movimientos marcados y una puesta en escena pensada para resaltar el cuerpo en acción. No hay narrativa tradicional, sino una apuesta directa a la performance y al impacto visual.

El vestuario fue otro de los focos del furor. La cantante apareció con una remera camuflada de mangas cortas y un culotte a tono, combinados con un corpiño dorado metalizado que se convirtió en protagonista. El look se completó con tacos aguja de caña alta recubiertos en piel sintética, una elección que reforzó el clima fashion del clip.

Las redes reaccionaron de inmediato. El video se multiplicó en Instagram y TikTok, donde Emilia Mernes también subió un challenge con la coreografía del tema. Sin embargo, ese contenido fue eliminado poco después, tras recibir comentarios críticos por el outfit elegido, una reacción que volvió a poner en debate los límites entre expresión artística, moda y exposición.

Más allá de la polémica, el lanzamiento confirmó una dirección clara. Emilia ya había coqueteado con el sonido y la estética brasileña en colaboraciones anteriores como “Bunda” junto a Luísa Sonza y “Alegría” con Tiago PZK y Anitta. Con “Bota”, esa búsqueda se profundiza y se consolida.

Entre elogios, debates y reproducciones en alza, “Bota” se instaló rápidamente como uno de los estrenos más comentados del momento. Emilia Mernes volvió a demostrar que cada lanzamiento suyo es algo más que una canción: es un movimiento que combina música, imagen y conversación pública.