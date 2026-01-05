Cuando parecía que su agenda estaba copada por giras, lanzamientos y compromisos artísticos, Emilia Mernes sumó un movimiento que nadie tenía en el radar. Mientras planifica su calendario musical, la artista decidió abrir una puerta paralela y entrar de lleno en el mundo empresarial, con un proyecto que la vincula al mercado inmobiliario y que ya quedó formalmente constituido.

El nuevo emprendimiento se llama Perra Exclusive S.A. y tiene una particularidad: no se trata de una participación simbólica, sino de una estructura pensada para operar en múltiples frentes del real estate. Según consta en la documentación oficial, la sociedad fue creada junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la presidencia, mientras que la cantante retendrá la mayor parte del capital accionario.

La constitución fijó domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá una duración de 99 años y prevé un amplio abanico de actividades: desde la compra y administración de propiedades hasta la posibilidad de desarrollar proyectos, intervenir en operaciones de alquiler, participar como intermediaria y evaluar inversiones vinculadas al sector. Incluso contempla la chance de financiar iniciativas o asociarse con otras compañías. Todo esto bajo una inversión inicial de $30 millones.

Emilia Mernes figura como directora suplente y conserva el 95% del paquete accionario, un esquema que marca una diferencia entre la gestión cotidiana y su rol público. La idea es que la empresa pueda funcionar con autonomía mientras ella continúa enfocada en su carrera artística, pero sin quedar afuera de las decisiones estratégicas.

El nombre elegido no es casual: retoma el universo creativo de la artista y lo traslada a una marca corporativa que busca identidad propia. Al mismo tiempo, esta incursión representa su primer gran paso empresarial por fuera del espectáculo, en un contexto donde el ladrillo vuelve a aparecer como refugio de valor para quienes pueden invertir.

No es la primera experiencia societaria junto a su madre. En 2025 habían inscrito otra firma vinculada a la producción de contenidos y gestión artística. Sin embargo, Perra Exclusive S.A. abre un capítulo diferente: apunta al desarrollo, administración y análisis de oportunidades dentro del mercado inmobiliario, con margen para crecer y asociarse.

Por ahora, no trascendieron proyectos concretos ni lanzamientos inmediatos. Lo que sí quedó claro es que Emilia Mernes amplió el mapa: música por un lado, empresa por el otro, y una estructura pensada para funcionar mientras su carrera sigue en movimiento.