Varias exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han revelado haber sufrido agresiones sexuales y un ambiente de acoso durante sus jornadas laborales en las mansiones que el cantante posee en el Caribe. Entre las denunciantes se encuentran una empleada del hogar y una fisioterapeuta, quienes relatan haber sido víctimas de tocamientos no consentidos, insultos y humillaciones constantes.

Una de las mujeres afirma haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, describiendo además episodios de penetraciones, bofetadas y vejaciones tanto físicas como verbales. Estas situaciones habrían ocurrido en 2021, cuando la denunciante más joven tenía 22 años.

La investigación que revela estas acusaciones se desarrolló durante tres años, contactando a un total de 15 exempleadas que trabajaron para Julio Iglesias entre 1990 y 2023. Estas personas incluyen desde personal doméstico hasta profesionales especializadas que prestaron servicios en las propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresiones en mansiones caribeñas

Las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año, y sus relatos se mantienen consistentes y estables en el tiempo. Además, sus declaraciones han sido respaldadas con numerosas pruebas documentales, entre las que se encuentran fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos relevantes.

Estas denuncias abren un foco de atención sobre las condiciones laborales y el ambiente de control y acoso que, según las testimonios, imperaban en las residencias del cantante. La gravedad de las acusaciones plantea interrogantes sobre la protección y derechos de las trabajadoras en estos contextos.