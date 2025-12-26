La hija de El Polaco y Valeria Aquino, Alma Cwirkaluk, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que se la ve manejando un auto con apenas 12 años. Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron una fuerte discusión en redes sociales sobre los límites, la responsabilidad adulta y la exposición de menores.

El video fue compartido por Valeria Aquino en su cuenta personal de Instagram, donde se observa a Alma Cwirkaluk conduciendo un vehículo por un camino rural. Si bien se trata de una zona de campo y la menor lleva puesto el cinturón de seguridad, muchos usuarios señalaron que la edad es un factor clave que vuelve la situación inapropiada.

Junto al clip, Valeria Aquino escribió una frase que encendió aún más la polémica: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Esa reflexión fue interpretada por algunos como una defensa de la experiencia temprana y, por otros, como una justificación peligrosa frente a una conducta que no está permitida por la ley.

Las críticas no tardaron en aparecer y apuntaron directamente a la responsabilidad de los adultos. Muchos remarcaron que, más allá de que sea un camino rural, permitir que una menor maneje un auto implica un riesgo tanto para ella como para terceros, además de dar un mensaje equivocado a otros chicos.

En contrapartida, también hubo voces que defendieron a Valeria Aquino y a Alma Cwirkaluk. Algunos usuarios aseguraron que aprendieron a manejar a edades similares en el campo, acompañados por sus padres, y que esas experiencias formaron parte de su crecimiento sin consecuencias negativas.

El nombre de El Polaco también quedó involucrado en la discusión, aunque el cantante no se expresó públicamente sobre el tema. En redes, muchos se preguntaron si estaba al tanto de la situación y cuál es su postura frente a la exposición de su hija en un contexto tan delicado.

No es la primera vez que los hijos de figuras del espectáculo quedan envueltos en controversias por publicaciones en redes sociales. En este caso, la viralización del video volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la crianza, los límites y el impacto de las redes cuando se trata de menores.

Mientras el video sigue circulando y sumando reproducciones, la escena protagonizada por Alma Cwirkaluk, hija de El Polaco y Valeria Aquino, continúa generando opiniones divididas y deja una pregunta abierta: ¿hasta dónde llega la libertad de enseñar y dónde empieza la responsabilidad adulta?