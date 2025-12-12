Un operativo conjunto entre personal policial de la División Operativa del Comando Radioeléctrico Zapala, la Comisaría 48°, y la Dirección General de Inspectores de la Municipalidad de Zapala, desarticuló una modalidad de venta ilegal de pirotecnia que se realizaba a través de las redes sociales.

El procedimiento, que tuvo lugar este jueves en una plaza céntrica de la ciudad, permitió la captura en flagrancia de los presuntos vendedores mientras comercializaban productos pirotécnicos. Tras el allanamiento, se procedió al secuestro de la mercancía y a la notificación de los involucrados, quienes serán sometidos a un proceso contravencional.

Las sanciones, que podrían ascender a multas de entre 2 y 5 millones de pesos, también afectan a los responsables de menores de edad implicados en la actividad ilícita.

En relación a este hecho, desde la Municipalidad de Zapala recordaron que tanto la venta como el transporte, almacenamiento y uso de pirotecnia están expresamente prohibidos por ordenanza municipal. Las autoridades subrayaron que las multas se aplican también a aquellos que faciliten la venta de pirotecnia a menores de edad, como parte de las estrictas normativas vigentes que buscan proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Buscaron explosivos junto a Ciro y Sheyla

En paralelo, ese mismo día, personal de la División Bomberos Zapala, la Brigada de Explosivos, y la Dirección Bomberos Neuquén, realizaron una serie de operativos preventivos con el objetivo de reforzar el control sobre la circulación de pirotecnia en la ciudad. En esta ocasión, los perros detectores de explosivos, Ciro y Sheyla, participaron activamente en los operativos, buscando posibles elementos peligrosos en distintos puntos de la localidad.

El operativo, que se extendió entre las 11 y las 15, abarcó diversas inspecciones en locales comerciales, empresas de transporte, correos y encomiendas, además de un puesto de control en el acceso a la ciudad. Se realizaron también chequeos en la Terminal de Ómnibus, donde fueron revisadas unidades de larga distancia y oficinas de empresas, en busca de productos pirotécnicos prohibidos.

Los controles estuvieron supervisados por especialistas en desactivación de explosivos, quienes garantizan que las inspecciones se realicen bajo los más estrictos protocolos de seguridad. Autoridades municipales y policiales estuvieron presentes para acompañar cada procedimiento y asegurar el cumplimiento de las normativas en vigencia.

Desde las fuerzas de seguridad, se adelantó que estos operativos continuarán en los próximos días, reforzando los controles en comercios, barrios y rutas de la provincia, en una muestra del compromiso del municipio y las autoridades para prevenir accidentes y proteger a la ciudadanía.