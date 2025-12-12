La cantante haitiana Loy Joseph vuelve a los escenarios de Cipolletti con una propuesta navideña llena de energía, emoción y música gospel. Por segundo año consecutivo, presentará su espectáculo “Al Mundo Paz, Es Navidad” en La Caja Mágica Teatro, donde volverá a reunir a talentosos músicos y cantantes de toda la región.

El show, producido y dirigido por la propia artista en el marco de sus 10 años de trayectoria en Argentina, ofrecerá un repertorio renovado y la incorporación de nuevos integrantes, pensado tanto para quienes disfrutaron la edición anterior como para quienes quieran vivir por primera vez esta experiencia musical única.

La presentación será el sábado 20 de diciembre en La Caja Mágica Teatro, con un ensamble artístico de primer nivel. La banda está compuesta por: Ignacio Bruno, Gena Peralta, Maxi Molina y Juancho Mella. Mientras que en las voces se encuentra: en soprano Beatriz Vilche, Malen Quinteros y Natalí Pardo. En los Altos: Leonor Basualdo, Yanet Monsalve y Miriam Norambuena. También están presentes los Tenores: Juan Martín Sosa y Christian Britos

El espectáculo está producido por Fernando Toth y cuenta con el trabajo de prensa de Ezequiel Gesumaria. Para informes y compra de entradas, los interesados pueden comunicarse al 299 580 5788 o al 299 691 1723 en La Caja Mágica.