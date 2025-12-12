En las últimas horas, el nombre de Rusherking volvió a aparecer en el centro de la escena, aunque esta vez no por su música, sino por el posible inicio de una nueva historia sentimental. Después de meses de estar soltero tras su mediática separación de Ángela Torres, el cantante santiagueño estaría atravesando un momento especial que podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en su vida privada.

Según trascendió, el músico habría encontrado nuevamente el amor de la mano de Stef Jegier, una modelo que además se desempeña como azafata en el programa Buenas noches familia, el ciclo de Guido Kaczka en El Trece. La joven, que gana cada vez más notoriedad en redes sociales, habría logrado captar la atención del artista y los indicios del vínculo se multiplicaron rápidamente.

El rumor tomó más fuerza cuando la cuenta de Instagram lomaspocum publicó una serie de fotos que encendieron todas las alarmas. En las imágenes se observan detalles que sugieren que Rusherking y Stef Jegier podrían haber estado en el mismo lugar, desde espejos idénticos hasta toallas ubicadas de forma similar, lo que dio pie a múltiples teorías de sus seguidores.

Una usuaria, atenta a estos movimientos digitales, afirmó: “Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef Jegier, la azafata de Guido”. A eso se sumó otra imagen donde ambos aparecen haciéndose selfies en un ambiente prácticamente igual, lo que no hizo más que potenciar el revuelo entre los fans del cantante.

Como suele suceder cada vez que surge un posible romance, los usuarios comenzaron a revisar minuciosamente las redes sociales de ambos. Allí descubrieron que la modelo estuvo en los mismos sitios donde el artista había estado días antes, un detalle que aumentó todavía más las sospechas.

Para completar el cuadro, Rusherking y Stef Jegier se siguen mutuamente en Instagram, un gesto que en tiempos de comunicación digital tiene un peso significativo. Aunque ninguno de los dos habló públicamente del tema, el público ya está pendiente de cada señal que pueda confirmar este incipiente y sorprendente romance.