El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó por teléfono a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para expresarle su apoyo en medio de las tensiones políticas con Estados Unidos y la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. En un comunicado publicado por el Kremlin, Moscú dice que "Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro dirigidas a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".

Se trata de la primera conversación entre los dos mandatarios desde que empeoraron drásticamente las relaciones entre Caracas y Washington. Mientras tanto, María Corina Machado reapareció en Oslo, donde reivindicó la lucha por la democracia en Venezuela y pidió apoyo internacional para privar de recursos al Gobierno de Nicolás Maduro.

Según afirmó, al Ejecutivo venezolano "lo único que le queda ya es la represión y el terror" para contener las demandas de "millones" de ciudadanos. Machado confirmó, además, que Washington le brindó apoyo para salir de Venezuela rumbo a Oslo, aunque evitó ofrecer detalles adicionales. "Di la información que podía dar sobre si hemos recibido apoyo de EE.UU. para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí", señaló.

La opositora venezolana también sostuvo que "la guerra que Maduro ha declarado a todos los venezolanos ha traído dolor y destrucción", y agregó que "nunca hemos visto algo así contra personas inocentes en la historia de nuestro país". Asimismo, afirmó que las acciones de la Administración estadounidense han sido determinantes para el debilitamiento del régimen, que "ahora empieza a entender que esto va en serio".

El primer ministro noruego celebró la llegada de Machado, tras días de rumores sobre su paradero. Store llamó al "cambio" político en Venezuela y pidió respeto al Estado de derecho, incluidas las reglas que rigen las elecciones presidenciales de 2024. Describió al Gobierno venezolano como "un régimen autoritario que libra una guerra contra su propio pueblo" y subrayó que "no puede haber paz sin democracia".

El Parlamento de Venezuela aprobó retirar al país del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que la institución actúa con sesgos y "vasallaje" frente a intereses políticos externos. La decisión llega poco después de que Caracas acusara a la CPI de no pronunciarse sobre lo que calificó como "masacres", en alusión a los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe bajo sospecha de narcotráfico.

La retirada también llega en medio de tensiones entre Caracas y la CPI por una investigación abierta sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el país y tras el cierre de la oficina del tribunal en Caracas por falta de cooperación, según el propio tribunal.