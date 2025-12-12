La Unidad Regional II mantiene un operativo de búsqueda intenso, sostenido y sin pausas en el río Negro, para dar con el paradero de Enzo Leandro de Oro, de 28 años, desaparecido desde el domingo 7 de diciembre. Durante este jueves se realizaron rastrillajes, con un trabajo coordinado de todas las divisiones policiales de las zonas I y II.

Las tareas se realizaron de manera ininterrumpida, con un amplio despliegue terrestre, acuático y aéreo que involucra a todas las unidades operativas del Alto Valle, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Allen y Roca y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Cada división opera de manera articulada, optimizando recursos y fortaleciendo la búsqueda en toda el área.

Los rastrillajes se extendieron desde Paso Córdoba hasta Valle Azul, con participación de la Brigada Montada, Brigada Rural, Brigada de Investigaciones, División de Buzos y División Canes, complementados con drones de vigilancia y cámaras sumergibles que permiten inspeccionar sectores de difícil acceso.

Hubo rastrillajes sobre el río, pero también sobre la costa

Las embarcaciones realizaron recorridos permanentes en el agua con maniobras en forma de “ocho”, lo que permite remover elementos que pudieran encontrarse debajo del cauce, facilitando la labor de los equipos de rescate y maximizando la eficiencia del operativo.

Este viernes, el operativo se concentró desde la mañana sobre el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba, desde el punto donde Enzo fue visto por última vez hacia el cardinal este. Las fuerzas rastrillan por tierra y agua, con embarcaciones de los cuerpos de Bomberos de Roca y Allen, buzos de la Policía y personal de Prefectura Naval. También se conformó un comité de crisis con participación de la Fiscalía.

El rastreo terrestre se realiza con equipos de la Brigada Rural y Montada, que inspeccionan zonas de difícil acceso. Además, se incorporaron drones para observación en altura. Ante la falta de resultados, se decidió ampliar el perímetro de búsqueda y se notificó a las comisarías del Alto Valle entre Cervantes y Valle Azul para que se sumen a los rastrillajes en sus respectivas jurisdicciones.

La familia inició una colecta solidaria

Los familiares de Enzo Leandro de Oro llegaron desde Mendoza para seguir de cerca la investigación. Ante la difícil situación que atraviesan, iniciaron una colecta solidaria para cubrir gastos básicos de viaje, alimentación y alojamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias lautivives, correspondiente a Lautaro Exequiel Vives Malossi, en la plataforma Mercado Pago.

Asimismo, se solicitó a la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda puede ser comunicada al 911, a la Comisaría 48° o a la Unidad Policial más cercana.

