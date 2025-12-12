La noticia sacudió al ambiente artístico y generó una ola de preocupación inmediata. Joaquín Levinton, la voz inconfundible de Turf y con fuerte presencia en el mundo del espectáculo, fue internado de urgencia tras sufrir una grave infarto de miocardio. El episodio ocurrió en Palermo, mientras pasaba la noche en un bar, y terminó con el músico trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde permanece bajo estricta observación médica.

El cuadro se desencadenó de manera repentina durante la noche del jueves, cuando Joaquín Levinton comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Quienes estaban con él advirtieron que algo no estaba bien y activaron de inmediato el protocolo de emergencia. El SAME llegó en pocos minutos y lo trasladó para una evaluación profunda, ante la sospecha de un evento cardíaco severo.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles precisos sobre lo ocurrido y el estado en el que encontraron al cantante. “Presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor”.

Horas después, Crescenti volvió a hablar con los medios y confirmó el diagnóstico que más temor generaba. “Se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien”, señaló, llevando algo de alivio dentro de un panorama que sigue siendo delicado y que mantiene al músico en monitoreo constante.

Más tarde, el propio Crescenti amplió la información sobre el momento exacto del colapso. “Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, explicó, y agregó: “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”.

Con el correr de las horas, se confirmó que Joaquín Levinton fue sometido a una intervención para destapar una arteria obstruida y que le colocaron un stent. Desde su entorno indicaron que se encuentra estable, en terapia intensiva y bajo control médico permanente. La expectativa ahora está puesta en su evolución y en los próximos partes oficiales.

El impacto fue aún mayor cuando se recordó su último gesto público, apenas horas antes del episodio. En sus redes, Joaquín Levinton había compartido una imagen sosteniendo un libro con su rostro y escribió: “Se vienen cositas”. La frase, hoy leída con otra carga emocional, multiplicó los mensajes de apoyo y el temor colectivo por la salud de uno de los artistas más queridos del rock nacional.