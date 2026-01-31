Evangelina Anderson volvió a referirse públicamente a su separación de Martín Demichelis y sorprendió al revelar un dato clave del detrás de escena del divorcio. En diálogo con Intrusos (América), la modelo dejó en claro que la decisión de ponerle fin a la relación fue exclusivamente suya y que, pese a los intentos de su ex, no hubo marcha atrás. “Fue una decisión mía. Él intentó un montón de veces volver, pero yo soy muy drástica”, lanzó sin filtros.

Durante la charla, Evangelina Anderson también explicó cómo atraviesa este proceso personal que aún no está cerrado en términos legales. La exjurado de realities contó que todavía se encuentra en pleno trámite de divorcio y remarcó la importancia de cuidar a sus hijos en este contexto. “No cuento nada de mi intimidad. Es todo un tema contener psicológicamente a tres chicos y que no les afecten ciertas cosas”, expresó con visible sensibilidad.

En medio de este momento delicado, la modelo enfrenta además una recuperación física tras una operación en las cuerdas vocales y su participación en MasterChef Celebrities (Telefe). A eso se sumaron versiones que la vincularon sentimentalmente con distintas figuras del ambiente, algo que Evangelina Anderson desmintió con ironía y cansancio.

Consultada por los rumores que la relacionaron con Maximiliano Appap, cantante de 18 Kilates, o con Ian Lucas, la respuesta fue tajante. “Es como un bucle, siempre te preguntan lo mismo y vos lo negás”, comparó, dejando en claro su hartazgo frente a las especulaciones constantes sobre su vida privada.

Cuando le mencionaron las declaraciones de Ian Lucas, quien insinuó haber tenido un acercamiento íntimo con ella, Evangelina Anderson marcó un límite claro. “No creo que un hombre diga eso de una mujer”, afirmó, y agregó que si algún día decide comenzar una nueva relación, los primeros en saberlo serán sus hijos.

Lejos de mostrarse indiferente, la modelo confesó el profundo dolor que aún siente por la ruptura con Martín Demichelis. “Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro”, reconoció, y aseguró que no cree en las segundas oportunidades: “Yo me separo y ya no vuelvo”.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se confirmó en agosto del año pasado, luego de 18 años juntos y tres hijos en común. Desde entonces, circularon versiones sobre un divorcio millonario, marcado por la extensa carrera internacional del exdirector técnico y el acompañamiento permanente de la modelo.

En paralelo, Ian Lucas también habló de su presente sentimental y se mostró afectado por la situación. El influencer aseguró estar soltero, con dificultades para confiar, y admitió que todo lo ocurrido impactó en su ánimo. Mientras tanto, Evangelina Anderson se mantiene firme en su postura, enfocada en sanar y priorizar a su familia.