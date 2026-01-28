En medio de una charla distendida, Wanda Nara descolocó al estudio al realizar una pregunta íntima que dejó expuestos a Ian Lucas y Evangelina Anderson. El momento quedó registrado durante una grabación de MasterChef Celebrity y no tardó en generar comentarios.

Cómo suele ser habitual, Wanda Nara llegó a la mesada de Evangelina Anderson para tantear el terreno y descubrir cómo estaba el clima entre ella y su compañero de estación. “¿Qué otra cosa querés preguntarle a Ian?”, lanzó. La respuesta de la modelo llegó rápida y con seguridad. “Yo ya sé todo de él”, dijo, entre risas, mientras la conductora la miraba sorprendida.

Fue ahí cuando la charla cambió de tono. Sin rodeos, Wanda Nara avanzó con una consulta que tensó el clima y despertó carcajadas nerviosas: “¿Pero se conocen? ¿Se vieron sin ropa?”. La reacción fue inmediata. “¡¿Cómo?!”, respondió Ian Lucas, visiblemente sorprendido, mientras Eva reaccionó con un “¡Ay!” que anticipó lo que vendría después.

Lejos de esquivar el tema, la modelo redobló la apuesta y aclaró: “Él sube fotos sin ropa, así que sí lo vi”. La respuesta descomprimió la situación y sumó complicidad, con la cámara captando gestos y miradas que completaron la escena. Ian Lucas, por su parte, acompañó con una sonrisa que terminó de cerrar el momento.

Wanda Nara no se quedó ahí y agregó un comentario que volvió a encender la charla. “En ‘Mejores amigos’, porque yo nunca lo vi sin ropa”, deslizó, en referencia a las publicaciones en redes. Evangelina Anderson corrigió al instante: “No, sube, sube”, aseguró, mientras el influencer asentía en silencio.

El cruce llegó en un contexto particular para Ian Lucas, que venía atravesando emisiones más bajas de perfil tras su separación de Evangelina Anderson. En ese marco, la pregunta directa de Wanda Nara funcionó como un quiebre del clima previo y llevó la conversación a un terreno mucho más personal, sin tomar partido ni ofrecer interpretaciones.

El momento, breve pero contundente, se sumó a la lista de escenas que suelen marcar el pulso del programa y volvió a mostrar a la conductora en su rol más frontal. La pregunta quedó flotando, las respuestas fueron suficientes y la cocina siguió su curso, aunque el intercambio ya había dejado huella entre los presentes y en las redes.