La noticia llegó desde Mar del Plata y golpeó de lleno al mundo de la televisión argentina. Pablo Lago, uno de los guionistas más respetados del medio, murió a los 56 años y dejó un vacío enorme entre colegas, actores y productores que alguna vez trabajaron a su lado o crecieron viendo sus historias.

La confirmación llegó por parte de Argentores, entidad que lo tuvo como socio durante décadas y que expresó su dolor con palabras que reflejan la dimensión de su figura: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

Detrás de su nombre hay más de treinta años de trabajo constante. Su carrera empezó temprano, cuando decidió dejar un empleo seguro para dedicarse por completo a escribir. En su propio perfil de LinkedIn contaba esa decisión con simpleza y convicción: “Desde entonces escribo guiones para series, tiras, telenovelas, y películas. No sé, ni quiero hacer otra cosa”. Esa vocación marcó para siempre su recorrido.

Su firma apareció en proyectos que hoy son parte de la memoria colectiva: “La Leona”, “Tratame bien”, “Locas de amor”, “Lalola”, “Familia en venta”, “Mentes en shock”, entre tantos otros. En los últimos años seguía produciendo y estrenando: “La mente del poder” para Flow, y la serie “Cautiva”, inspirada en un caso real y realizada junto a Flow, TNT y HBO Max, con Julieta Zylberberg y Rita Cortese bajo la dirección de Jazmín Stuart.

Los reconocimientos acompañaron ese camino. Fue distinguido con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV, el Premio Clarín y llegó incluso a competir por un Emmy Internacional gracias a “Familia en venta”. Pero más allá de los galardones, lo que más se repite es el recuerdo de su generosidad y su mirada precisa sobre los personajes.

Las redes se poblaron de despedidas. Nancy Duplaá escribió: “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”. El dramaturgo Gonzalo Marull también lo homenajeó: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.

Hubo, además, palabras llenas de gratitud de quienes lo tuvieron como maestro. La guionista Mariana Levy recordó: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.

Actores como Federico D’Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler y Marco Antonio Caponi también se sumaron al dolor colectivo. Todos coincidieron en lo mismo: detrás de cada historia que firmó, había sensibilidad, oficio y una cabeza capaz de crear personajes que todavía siguen diciendo algo.

La despedida de Pablo Lago deja tristeza, pero también una obra que permanece. Sus guiones siguen vivos en la pantalla, en los recuerdos y en quienes aprendieron de él a contar historias con verdad.