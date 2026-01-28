A mediados de junio de 2025, Rusherking confirmó su separación de Ángela Torres luego de poco más de un año de relación, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y generó múltiples versiones sobre los motivos de la ruptura. Desde entonces, el músico se mostró enfocado en su carrera, aunque siempre rodeado de rumores sobre posibles nuevos vínculos.

El tema volvió a instalarse con fuerza durante una emisión de MasterChef Celebrity, donde el clima relajado del programa se transformó en un verdadero interrogatorio sentimental. Allí, Wanda Nara y Sofía “La Reini” Gonet no dudaron en ir al hueso y presionaron al artista para que hablara sin filtros sobre su presente amoroso.

Entre risas, comentarios irónicos y cruces picantes, Rusherking terminó dando una definición que rápidamente se volvió viral. “Estoy soltero, pero me estoy conociendo con alguien”, lanzó el cantante, marcando una diferencia clara entre estar en pareja y permitirse conocer a otra persona sin compromisos formales.

La charla se dio en un ida y vuelta constante, con Wanda Nara señalando a otros solteros del programa y sumando tensión al momento. Incluso apareció en escena Ian Lucas, quien también fue consultado por su estado civil, lo que generó comparaciones y chicanas en vivo que divirtieron tanto a los participantes como a la audiencia.

Por su parte, La Reini no dejó pasar ningún detalle y fue quien terminó de empujar a Rusherking a blanquear su situación. Ante la insistencia, el músico aclaró que, si bien está soltero, no cree en conocerse con varias personas al mismo tiempo, una postura que sorprendió y generó aprobación en el estudio.

El comentario no tardó en ser replicado en redes sociales, donde los seguidores del artista celebraron su sinceridad y destacaron su madurez emocional. Muchos interpretaron sus palabras como una forma de cerrar definitivamente el capítulo con Ángela Torres, sin apurarse a iniciar una nueva relación formal.

Cabe recordar que, hacia fines de 2025, Ángela Torres comenzó una relación con Marcos Giles, su compañero en Luzu TV, lo que terminó de confirmar que ambos tomaron caminos separados. Mientras ella avanza en una nueva historia, Rusherking parece optar por la calma y el autoconocimiento.

Así, entre reality, risas y confesiones inesperadas, Rusherking volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Sin dar nombres ni pistas concretas, el cantante dejó en claro que su corazón ya no está cerrado, aunque prefiere transitar esta etapa sin etiquetas y a su propio ritmo.