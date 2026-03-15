Con singular expectativa en toda la Argentina, a la 4 am se pone en marcha la 2ª fecha de la temporada 2026 en la Fórmula 1 que tiene a Franco Colapinto partiendo desde la posición número 12 de una grilla que lidera el joven Kimi Antonelli que ha provocado una revolución en Italia.

Es que el piloto italiano de Mercedes Benz ha hecho historia con su pole, siendo el más joven de toda la historia de la categoría en marcha el tiempo rápido de una fecha oficial. Más allá de la suerte de Ferrari, en el país europeo se ha despertado un singular fanatismo por el piloto número 2 del equipo de la estrella de plata que tendrá a George Russsell compartiendo la primera fila.

El Alpine de Colapinto ha demostrado mejoras a lo largo del fin de semana en Asia.

Sudamérica expectante de lo que pueda pasar con el Alpine del piloto argentino que desde el viernes ha dado pequeños pasos en búsqueda de una evolución que no va al mismo ritmo que la de Pierre Gasly. El francés que comparte box con el número 43 partirá desde la posición número 7 en el Gran Premio de China.

Será momento de acelerar para Colapinto. Shangai parece volver a ser el momento como para dar el golpe sobre la mesa, siempre pensando en sumar sus primeros puntos desde su llegada a la escudería de la marca francesa.

Cuarta fuerza

Con su 7° puesto en la clasificación, Gasly logró reubicar a Alpine en la lista. Mercedes, Ferrari, Mac Laren y él es una imagen muy potente para la escudería que más allá de reconocer algunos contratiempos con el número 43, ya están en condiciones de exigir cada vez más al de Pilar.

La gran incertidumbre de la punta pasa por saber si el resto de las escuderías tendrán el ritmo para sostener la expectativa con el 1-2 de Mercedes. Russell acelerará a fondo desde la primera vuelta para saltar rápido a la punta de la carrera y luego dedicarse a administrar el enorme potencial de su unidad.

Hasta el momento, Colapinto siempre ha terminado los días en Asia afuera de los 10 primeros, barrera que intentará superar en la madrugada dominguera de la Argentina.