El conflicto familiar que enfrenta Fernanda Callejón dejó de ser privado y tomó forma pública a partir de declaraciones que trazan un límite definitivo. La actriz habló de una relación rota con su hermana Sandra, describió una distancia prolongada y apuntó a decisiones que, según sostuvo, marcaron el quiebre más profundo.

En una entrevista televisiva, Fernanda Callejón explicó que la situación también impactó de lleno en su hija y que tomó medidas para protegerla. “Mi hija la bloqueó. Mi hija no quiere saber nada de nada con esta persona que ha destruido la última parte de nuestras vidas y no lo voy a permitir”, expresó, al detallar cómo la interna familiar terminó afectando a su núcleo más cercano.

El punto más sensible del enfrentamiento gira en torno al padre de ambas. Fernanda Callejón aseguró que no puede verlo con libertad y lanzó una acusación directa contra su hermana. “No puedo ver a mi papá, me lo secuestró hace muchos años, mi hija lo sabe. Ella lo tiró en un geriátrico que es el lugar donde menos mi papá quería estar. Yo tengo contacto permanenente vía videollamado desde el geriátrico”, afirmó.

A pesar de ese escenario, la actriz remarcó que sostiene el vínculo con su padre a través de una red familiar alternativa. “Tengo una red familiar que pasa por otro lado y de esa manera puedo charlar con mi padre, gracias a Dios tengo charlas hermosas. Mi hija ama a su abuelo y fue muy duro también dejar de ver a su tía pero hay límites para todo, mi hermana no está bien, yo la respeto, pero no la quiero más para nuestras vidas”, agregó.

En el trasfondo del conflicto también aparecen episodios previos que terminaron de tensar la relación. Uno de ellos fue el saludo público que Sandra le dedicó a Ricardo Diotto en el Día del Padre de 2023, en medio del enfrentamiento judicial entre él y Fernanda. Desde el entorno de Sandra señalaron que ese gesto tuvo como único fin acompañar a su sobrina y que no implicó un posicionamiento a favor de su ex cuñado, versión que Fernanda interpretó como una falta de apoyo.

La distancia, según explicó la actriz, no es reciente. “No tengo contacto con ella hace 2 años”, sostuvo, y volvió a cuestionar el manejo de la situación familiar y la convivencia en la casa paterna. “Nací con ella y vivo el cotidiano de lidiar con mi pobre padre metido en un geriátrico, siendo que mi papá podría estar en su casa, no la casa de nadie más que no sea de él. Está vivo y tiene derecho a estar donde quiere estar”, remarcó.

Al cerrar, Fernanda Callejón dejó en claro que su prioridad es otra y que no piensa retroceder. “Desde hace años que vive (Sandra) en la casa de mi papá. La muerte de mi mamá desmoronó la familia. Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. Hoy mi prirodad es mi hija, a las hijas de mi hermana las crió mi mamá”, concluyó, dando por terminado un vínculo que, a su entender, ya no tiene retorno.