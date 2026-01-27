La actividad de Susana Giménez en redes sociales volvió a quedar en el centro de la escena por un posteo que duró apenas unos minutos pero alcanzó para generar polémica. A días de cumplir 82 años, la conductora publicó una historia vinculada a un tema delicado, se arrepintió casi de inmediato y la borró, aunque su contenido ya había empezado a circular.

No es la primera vez que un movimiento digital de Susana Giménez despierta comentarios cruzados. En más de una oportunidad reconoció públicamente que la tecnología no es su fuerte y que suele equivocarse al momento de publicar o descartar mensajes que recibe de manera privada. Esa explicación volvió a aparecer como contexto entre quienes interpretaron lo ocurrido como un error más que como una postura deliberada.

En esta ocasión, la historia compartida incluía un video que advertía sobre posibles riesgos asociados al uso de luz ultravioleta en tratamientos estéticos de uñas en gel. El informe, presentado con tono alarmante, comenzaba con una narración en off que decía: “La manicura que se convirtió en sentencia de muerte. Lo que parecía un simple capricho estético terminó en una tragedia que aterroriza a Los Ángeles, California”.

El relato continuaba con un caso puntual: “Una joven de apenas 22 años, estudiante universitaria, acudió a un salón de belleza para hacerse uñas en gel. En menos de seis meses, médicos descubrieron que sufría lesiones precancerosas graves en ambas manos, directamente relacionadas con las lámparas de luz ultravioleta utilizadas en el procedimiento”. El video sumaba datos médicos y advertencias que reforzaban el impacto del mensaje.

Más adelante, el informe profundizaba con un cierre todavía más contundente: “Estas lámparas emiten una radiación tan fuerte que atraviesa la piel, rompe el ADN celular y provoca mutaciones idénticas a las del melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Lo más aterrador en apenas veinte minutos bajo la lámpara para hasta un 30 por ciento de las células mueren dejando un rastro de destrucción invisible que se acumula cada sesión”.

El punto más conflictivo no fue solo el contenido del video, sino el texto que aparecía sobreimpreso como respuesta de una usuaria, con una postura claramente anti-vacunas. “Hace 23 años me hago las uñas. Las vacunas covid matan gente! Fíjense en los efectos adversos de los vene...”, se leía, aunque el mensaje quedaba inconcluso.

La historia fue eliminada a los pocos minutos por la propia Susana Giménez, pero el gesto ya había generado reacciones. En redes, algunos usuarios cuestionaron la difusión de mensajes sensibles sin contexto, mientras otros atribuyeron lo ocurrido a un error involuntario. El posteo desapareció, pero el debate quedó abierto.