El actor Fernando Carrillo quedó nuevamente envuelto en una fuerte polémica tras realizar declaraciones consideradas repudiables contra su expareja Catherine Fulop, al insinuar que posee material íntimo de ella y que podría hacerlo público. Sus palabras generaron indignación en redes sociales y reavivaron un conflicto que parecía superado luego de muchos años de silencio.

La historia entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop se remonta a comienzos de los años 90, cuando fueron una de las parejas más populares de la ficción latinoamericana. Estuvieron casados durante cuatro años, entre 1990 y 1994, pero la relación terminó de manera conflictiva y con fuertes cruces mediáticos que marcaron un quiebre definitivo.

Luego de un largo período sin enfrentamientos públicos, la tensión volvió a escena tras una reciente aparición del actor en La mañana con Moria (El Trece). Allí, Fernando Carrillo volvió a manifestar sus diferencias ideológicas con Catherine Fulop en relación a la situación política de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, llegando incluso a descalificarla con términos ofensivos.

Consultada por la prensa, Catherine Fulop evitó profundizar en el conflicto y lanzó una frase contundente con la que buscó ponerle un límite a la situación. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, sus palabras provocaron una reacción aún más dura por parte de su exmarido, quien decidió redoblar la apuesta en televisión.

Fue entonces cuando Fernando Carrillo insinuó que posee videos íntimos de su exesposa y que podría publicarlos si ella continuaba hablando de él. “Puedo sacar unos videítos que tengo por ahí”, afirmó, aunque aclaró que en esas imágenes Catherine Fulop “se ve increíble y bellísima”, una frase que no hizo más que agravar la situación.

Las declaraciones fueron rápidamente repudiadas en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la gravedad de amenazar con difundir material privado. Especialistas y comunicadores advirtieron que este tipo de conductas pueden encuadrarse dentro de prácticas como la violencia digital o la pornovenganza.

En paralelo, la participación de Fernando Carrillo en el programa también incluyó un fuerte cruce con Cinthia Fernández, quien lo acusó de minimizar situaciones graves vinculadas a los derechos humanos. Moria Casán debió intervenir para frenar la discusión, que terminó recordando las denuncias por acoso sexual y la condena judicial que el actor recibió en Miami por un hecho ocurrido en 2014.

Hasta el momento, Catherine Fulop no respondió públicamente a la amenaza ni confirmó si iniciará acciones legales. Mientras tanto, el episodio volvió a instalar un debate incómodo sobre los límites de la exposición mediática y el uso del pasado íntimo como herramienta de ataque.