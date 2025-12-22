La gala de MasterChef Celebrity volvió a regalar un momento inesperado que se robó la atención del público. En medio de una consigna culinaria con platos navideños y estaciones a pleno, Wanda Nara decidió correr el foco de la cocina y desempolvar una anécdota del pasado que involucró directamente a su hermana Zaira Nara y a uno de los participantes del certamen.

Todo ocurrió mientras la conductora recorría las mesadas y se detenía a charlar con Maxi López y con el Turco Husaín, que cocinaban cerca uno del otro. La escena parecía distendida, con bromas y comentarios al paso, hasta que Wanda Nara lanzó una pregunta que abrió la puerta a un recuerdo que nadie esperaba escuchar en cámara.

“¿Qué te gustaría que te regale Maxi?”, le preguntó primero a su exmarido, generando risas. El Turco respondió con humor: “No, nada. Ya tengo todo”. Fue entonces cuando Wanda decidió ir un poco más allá y trajo al presente un regalo del pasado: “Vos una vez me regalaste un pañuelo de Dolce & Gabbana. ¿Te acordás?”. Sin perder el tono relajado, el participante retrucó: “Me imagino que lo tenés todavía, ¿no?”, y ella cerró con picardía: “Yo tengo todo. Conservo todo”.

La charla ya había despertado intriga, pero el verdadero giro llegó segundos después. Sin filtros, Wanda Nara expuso una situación que involucraba a su hermana y dejó al Turco Husaín visiblemente incómodo. “Y a mi hermana le regalaste un oso que te la querías levantar”, lanzó la conductora, ante la sorpresa de todos en el estudio.

El participante intentó bajarle el tono a la revelación y aclarar que se trataba de algo del pasado. “Estamos hablando de una anécdota pasada”, dijo, buscando cerrar el tema. Sin embargo, Wanda Nara no soltó el hilo y redobló la apuesta con otra pregunta directa: “¿Qué le mandabas a mi hermana, Turco?”.

La respuesta fue evasiva. “No, no sé qué le mandé. Venía mucho a mi local”, contestó él, mientras la conductora sumaba un detalle más: “Iba a comer”. Con una sonrisa incómoda, el Turco cerró la escena con humor: “De arriba al de Arribeños”.

Más tarde, en su entrevista individual, el participante amplió el recuerdo y dejó en claro el vínculo cercano que hubo en ese momento. “Zaira, Wanda, los padres, los Nara enteros”, comentó, dando a entender que la relación con la familia era frecuente y conocida.

El intercambio generó risas en el estudio, pero también intriga entre los seguidores del programa, que no tardaron en preguntarse cómo había sido realmente ese intento de conquista y qué lugar ocupó Zaira Nara en esa historia. Wanda Nara, fiel a su estilo, expuso la anécdota sin vueltas y convirtió una charla casual en uno de los momentos más comentados de la noche.

Así, entre recetas, regalos y recuerdos inesperados, MasterChef Celebrity volvió a demostrar que la cocina muchas veces queda en segundo plano cuando las historias personales salen a la luz y la conductora decide decir lo que muchos no se animan.