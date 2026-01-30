Después del sacudón mediático que provocó la ruptura, el vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro parecía haber terminado de forma definitiva. El silencio de ella y la distancia marcada tras la filtración de audios del actor en España habían cerrado una etapa. Sin embargo, en las últimas horas, un gesto mínimo despertó rumores de reconciliación.

La separación se produjo luego de que trascendieran los audios de Luciano Castro intentando conquistar a otra mujer durante su estadía en Europa. A partir de ese episodio, Griselda Siciliani eligió no hacer declaraciones públicas y enfocarse en su trabajo, mientras el tema seguía girando en versiones y conjeturas.

El dato que reavivó las especulaciones no llegó de boca de los protagonistas, sino a través de Moria Casán. En un clima distendido, la diva dejó entrever que el corte entre ellos podría no ser tan definitivo como se creyó y que el contacto, lejos de haberse roto, habría vuelto a activarse.

Según contó, la charla surgió en el marco de un encuentro social vinculado a un proyecto laboral. Allí, Moria Casán compartió tiempo con Griselda Siciliani y, sin dar detalles explícitos, deslizó que la actriz no atraviesa el presente sentimental desde el quiebre absoluto, sino desde un estado más ambiguo.

La clave apareció cuando habló del vínculo actual con Luciano Castro. De acuerdo a su relato, el diálogo entre ellos habría continuado, aunque en un formato distinto, marcado por la distancia y sin definiciones públicas. “Ella ahora está enfocada en su trabajo pero habla con Castro que ya volvió de Mar del Plata”, aseguró, dejando al descubierto que el contacto no se cortó.

Ante la pregunta inevitable sobre una posible reconciliación, Moria Casán evitó una confirmación tajante y apeló a su estilo habitual para describir el momento. “No sé, por el momento es una pausita. Verticalidad puede ser, horizontalidad no creo”, lanzó, una frase que bastó para instalar la sospecha.

Más allá de las ironías, la conductora remarcó que Griselda Siciliani se muestra contenida y enfocada, lejos del escándalo. “Ella está perfecta y regia”, agregó, reforzando la idea de que atraviesa este proceso sin dramatismo público y con cierta calma.

Sin anuncios formales ni fotos que confirmen un regreso, el supuesto guiño quedó flotando. Por ahora, todo se mueve en el terreno de las señales mínimas y las interpretaciones. Pero si algo quedó claro, es que la historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro todavía no dijo su última palabra.