La noche en Niceto se transformó en un verdadero acontecimiento cuando Fito Páez apareció de manera sorpresiva sobre el escenario, rodeado de teclados y ovaciones. El público celebró cada acorde mientras la escena under porteña encontraba un nuevo punto de encuentro, con una energía que combinó música, emoción y un clima de fiesta total.

La presencia de Sofía Gala junto a la banda Fea no pasó desapercibida. La complicidad entre ambos artistas fue evidente y marcó uno de los momentos más comentados de la velada. El show funcionó como una postal de esa Buenos Aires nocturna que se reinventa y mezcla generaciones, estilos y afectos en un mismo espacio.

Tras el recital, Fito Páez compartió un video del evento en sus redes y acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente se viralizó: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Bs As salvaje, under y sofisticada. ¡Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre!”. Las palabras fueron leídas como una celebración colectiva y también como una declaración de cercanía artística.

Mientras tanto, la agenda del rosarino continúa cargada de compromisos. En los próximos días se presentará en el Festival de Peñas de Villa María y luego dirá presente en el Cosquín Rock, antes de iniciar la gira Sale el sol. Cada show reafirma su vigencia y su diálogo constante con las nuevas expresiones musicales.

Pero el foco mediático también se posó en el vínculo personal entre Fito Páez y Sofía Gala. Los rumores crecieron tras el cumpleaños de la actriz, cuando él publicó una foto juntos con una dedicatoria contundente: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”.

La respuesta de Sofía Gala no tardó en llegar y sumó intensidad al intercambio: “¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. Ese ida y vuelta, visible para miles de seguidores, encendió las especulaciones y colocó a ambos en el centro de la conversación digital.

Durante el verano, compartieron vacaciones y momentos íntimos en redes. En uno de los videos, ella anticipa con humor la participación del músico en un show y él aparece para besarla en la mejilla. El gesto simple multiplicó comentarios y muestras de cariño del público.

Sin embargo, la propia Sofía Gala llevó claridad al tema en diálogo con LAM: “Tenemos un vínculo muy profundo. No estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”. Así, entre música, afecto y exposición pública, el cruce entre Fito Páez y Sofía Gala sigue sumando capítulos al folklore contemporáneo porteño.